Un Altro Domani Anticipazioni 14 luglio 2023: Francisco contro Ventura

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 14 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Francisco sarà pronto ad affrontare don Ventura ma ne lui ne il rivale immaginano quale sarà la mossa dei rispettivi figli per mettere fine al confronto...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 14 luglio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia non riesce a decidere se sia meglio cancellare Leo dalla sua vita per sempre o no e non sa se, come dice Diana, il giornalista è una persona cattiva. Francisco, in seguito all'attacco all'ebanisteria, affronta don Ventura e gli propone di risolvere una volta per tutte i loro dissidi tramite un dibattito pubblico. Don Ventura accetta.

Anticipazioni Un Altro Domani: Tirso riceve tutta la documentazione sul caso di suo fratello

Tirso riceve dalla sua avvocatessa la documentazione riguardante le procedure legali del fratello e chiede a Elena di aiutarlo nella loro lettura. Dopo giorni di profondo stress e confusione, Julia decide che sarà Olga a tenere il discorso durante la presentazione della linea di accessori. Patricia non cade nella provocazione di Carmen, che aveva deliberatamente deciso di escluderla dall'articolo di giornale sulla candidatura di Francisco. Ventura reagisce con rabbia alla pubblicazione del reportage sulla famiglia Villanueva e decide di contrattaccare. Nel frattempo, Ines continua a indagare sulla morte di Alicia. Don Ventura scopre Angel a spiarlo mentre Ines cerca di ricostruire gli spostamenti di suo marito nella notte dell'omicidio. Anche per Cloe e Dani è una giornata complicata, poiché stanno attraversando una nuova crisi dopo che Cloe ha scoperto il profilo "falso" di Dani. La delusione di Cloe è così grande che Dani teme che questa volta la loro amicizia sia davvero giunta al termine.

Anticipazioni Un Altro Domani: Olga lascia Julia e anche la città

Tirso viene a sapere che è stata Olga a denunciare suo fratello che ora si trova in carcere. I due litigano pesantemente e Olga non si presenta all'appuntamento con Julia ed Elena. Julia resta molto delusa di questo abbandono, proprio quando aveva più bisogno di sostegno. La notizia inaspettata del trasferimento di Olga a Barcellona sorprende tutti, ma Tirso è chiaramente il più colpito. Nel frattempo, Julia riceve un regalo sorprendente e inaspettato. In Guinea, una delle fabbriche di tabacco di Ventura viene incendiata, facendo temere a Carmen e Victor che la guerra tra le loro famiglie possa solo peggiorare. Victor teme che suo padre don Ventura abbia manipolato Kiros per attaccare l'ebanisteria in cambio del denaro per saldare i suoi debiti. Carmen però tiene per se la cosa, non vuole rivelarlo a suo padre perché teme un licenziamento di Kiros. Diana è molto preoccupata perché Julia è apparsa troppo entusiasta del regalo di Leo, una bicicletta, teme che la figlia finisca per cedere alle sue lusinghe. Dani confessa a sua madre cosa ha fatto a Cloe, lasciandola sconvolta. Tuttavia, si giustifica dicendo di aver agito per amore.

Francisco affronta Ventura, nella puntata di Un Altro Domani del 14 luglio 2023

Dopo l'attacco all'ebanisteria, Francisco affronta don Ventura proponendo di risolvere i loro problemi in un dibattito pubblico. Don Ventura accetta, ma il suo vero obiettivo è screditare Francisco coinvolgendo anche sua figlia Carmen. Victor, desiderando di porre fine definitivamente a questa situazione, chiede a Carmen di sposarlo. È disposto a tutto per mettere fine alla guerra tra le rispettive famiglie e vuole soprattutto essere libero di amare Carmen. Julia è indecisa se eliminare Leo completamente dalla sua vita o meno e non sa se il giornalista sia veramente una persona malvagia, nonostante sembri disposto ad aspettare il tempo che lei necessita. Tuttavia, non sembra nemmeno interessata a riavvicinarsi a Tirso, è stanca del suo atteggiamento troppo riservato e delusa dal suo comportamento evasivo, anche se poi quando Elena le spiega cosa accaduto con Olga, non può che comprendere i modi dell'amico. La scoperta che Dani fosse il "Dani" dei social media ha causato una ferita profonda sia in Cloe che in Ribero, che non riescono a perdonargli le numerose bugie. Nel frattempo, in Guinea, si avvicina sempre di più il confronto che precederà l'elezione del presidente del Circolo Imprenditori e don Francisco è pronto ad affrontare don Ventura utilizzando tutte le risorse a sua disposizione. Ma né Francisco né Ventura hanno previsto la mossa dei loro figli, entrambi determinati a porre definitivamente fine al conflitto tra di loro...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 10 al 16 luglio 2023

