My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 14 luglio 2023: Zeynep cacciata di casa!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 14 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Ekrem caccia Zeynep da casa e le impedisce di incontrare Nermin.

Nella puntata di My Home my Destiny in onda il 14 luglio 2023, alle ore 15.40 su Canale5, Zeynep sarà molto in difficoltà e la colpa sarà di suo padre adottivo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ekrem la caccerà di casa, furioso per il suo voltafaccia. Intanto Nermin e Sakine avranno un altro duro confronto mentre Nuh, amico di Mehdi, spingerà il ragazzo a trovare un modo per conquistare Zeynep e riuscire a sposarla.

Anticipazioni My Home my Destiny: Zeynep cacciata di casa

Zeynep è stata costretta a una scelta dolorosa. La ragazza è tornata nel suo quartiere e Nermin ne sta soffrendo moltissimo. La ragazza vorrebbe parlare con lei e spiegarle i veri motivi della sua “fuga” ma Ekrem le impedirà di vederla. L’uomo, furioso con lei, le imporrà di andarsene immediatamente dalla loro casa e intercetterà – cancellandolo – un messaggio che Zeynep manderà alla sua mamma adottiva, per scusarsi con lei. Ekrem non potrà più tollerare che la bambina che ha considerato sino a ora sua figlia, abbia una doppia vita. Questa doppia situazione non sarà facile neanche per la nostra protagonista che subirà l’ennesimo voltafaccia da Faruk, quando gli racconterà tutta la verità.

My Home my Destiny: Tra Sakine e Nermin è di nuovo scontro

Nermin non si rassegnerà ad aver perso la sua bambina e cercherà in ogni modo di farla tornare a casa. La donna si presenterà, accompagnata da Ekrem, da Sakine e offrirà a lei e alla sua famiglia una grossa somma di denaro, per lasciare in pace Zeynep. Sakine li caccerà in malo modo e si infurierà per quello che è successo. L’inimicizia tra le due madri diventerà insostenibile, rendendo la doppia vita di Zeynep ancora più difficile.

Trame e Anticipazioni My Home my Destiny: Mehdi pronto a conquistare Zeynep

Mehdi racconterà a Nuh del suo incontro con Zeynep e il suo amico gli consiglierà di non gettare la spugna e di tentare il tutto e per tutto per conquistare la figlia di Sakine. Il giovane giocherà una carta molto importante: la sua amicizia con il fratello di Zynep. Mehdi sarà però preoccupato per le voci che circolano sulla scarcerazione di Veysi, l’uomo che ha ucciso suo padre e che se tornasse nel quartiere, gli renderebbe la vita impossibile.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 10 al 14 luglio 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.