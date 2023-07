Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 luglio 2023: Brooke senza parole. Sheila ha rovinato la sua vita!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Brooke sarà sconvolta dallo scoprire che Sheila è l'unica responsabile della sua sbronza a Capodanno. La Logan cercherà di capire cosa succederà ora tra lei e Ridge.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, che andrà in onda su Canale il 14 luglio 2023, alle ore 13.45, Ridge rivelerà a Brooke la verità sulla notte di Capodanno. Il Forrester racconterà per filo e per segno quello che Sheila ha combinato e come sia riuscita a sabotare lei e il loro matrimonio. Per la Logan sarà la conferma di quello che ha sempre pensato. Era certa di non aver bevuto di sua spontanea volontà e che qualcuno ci avesse messo lo zampino. Ma ora, scoperto tutto questo, cosa succederà tra lei e suo marito? Ridge tornerà da lei oppure avrà ormai voltato pagina con Taylor?

Anticipazioni Beautiful: Brooke sconvolta dalle rivelazioni di Ridge

Ridge, con il beneplacito di Taylor e Steffy, è corso a casa di Brooke per rivelarle di aver scoperto una verità agghiacciante. Il Forrester ha raccontato alla Logan che a farla ubriacare, durante la notte di Capodanno, è stata Sheila. Questa scoperta ha lasciato Brooke completamente senza parole ma ha anche confermato i suoi sospetti. È da sempre che la bionda crede che qualcosa l’abbia sabotata e ora ha la certezza che le sue sensazioni siano giuste.

Beautiful Anticipazioni: Ridge dà ragione a Brooke. Lei è innocente

Sheila è stata arrestata e ora la famiglia Forrester può tornare a respirare. Anche Brooke potrà finalmente avere giustizia e avrà modo di dimostrare al marito e a se stessa di non essere ricaduta nella spirale della dipendenza dall’alcol, così senza ragione. Ridge l’abbraccerà con affetto e si complimenterà con lei per non aver mai perso la fiducia in se stessa; aveva ragione e l’ha ampiamente dimostrato. Ci sarà però un’altra faccenda da risolvere, ovvero cosa ne sarà di loro, ora che la verità è venuta a galla? Brooke non attenderà molto per chiedere al consorte cosa voglia fare e se intenda tornare finalmente a casa da lei ma lo stilista non saprà cosa risponderle. Il Forrester le dirà di sentirsi molto confuso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy in ansia per il futuro dei suoi genitori

Steffy e Taylor hanno spronato Ridge ad andare da Brooke e dirle la verità. Era la cosa giusta da fare, soprattutto perché la Logan ha fino a ora creduto di essere ancora un’alcolista. Le due donne sono però preoccupate di cosa possa succedere tra la bionda e il Forrester. Steffy chiederà alla madre come si senta nel sapere che il suo amato è corso da sua moglie e la Hayes rassicurerà la figlia di sentirsi bene e di essere tranquilla. La ragazza però non riuscirà a calmarsi, almeno fino a quando suo padre non tornerà da loro. Intanto Liam riceverà la visita di Bill e Wyatt, arrivati da lui per una visita di cortesia. Dollar Bill si lascerà scappare qualche commento sarcastico su Ridge e Brooke, che per lui non dovrebbero tornare insieme.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.