Terra Amara Anticipazioni 14 luglio 2023: Hunkar si schiera con Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 14 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar e Yilmaz stringono un accordo segreto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 luglio, alle 14.10, Hunkar, dopo aver sentito Demir affermare pubblicamente che Sevda è per lui come una seconda madre, lo ha disconosciuto. Di tutta risposta, lo Yaman ha acquistato una casa per Sevda a Cukurova, mentre la signora ha stretto un accordo segreto con Yilmaz: Hunkar vuole vendergli la propria quota di partecipazione dell’Adnan Yaman Holding. Il figlio sta per scoprirlo...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar ha disconosciuto Demir!

Hunkar proprio non riesce a nascondere il risentimento che prova nei confronti di Demir. Quest'ultimo le ha fatto un vero e proprio sfregio, affidando Adnan e Leyla alla sua storica rivale in amore, Sevda, l'amante del defunto Adnan Yaman. Come se ciò non fosse abbastanza, lo Yaman ha persino osato presentarsi al matrimonio di Sabahattin e Julide con Sevda, ed ha poi anche dichiarato che per lui la donna fosse come una seconda madre. Per la signora, profondamente addolorata dai gesti e dalle parole di Demir, disconoscerlo è stato inevitabile...

Terra Amara Anticipazioni: Demir acquista una casa per Sevda...

Il marito di Zuleyha sta per spingersi ancora più oltre. Naciye, ormai vedova, non trovava il senso di rimanere nella casa in cui abitavano lei ed Hatip, quando quest'ultimo era ancora in vita. Pertanto, la donna ha messo l'abitazione in vendita. Lo Yaman ne è entrato a conoscenza, e gli è subito balenata in mente un'idea. Il ragazzo ha acquistato l'immobile, ma non per se stesso, bensì per Sevda. In questo modo, la cantante potrà vivere a Cukurova, e stargli più vicino.

Hunkar si accorda in segreto con Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 14 luglio 2023

Hunkar, pentita di tutto il male inferto alla nuora e al suo amato, e delusa dal comportamento di Demir, che sembra tenere più in considerazione Sevda che lei, ha preso una drastica decisione. La donna è pronta a stringere un accordo segreto con Yilmaz, determinata a vendergli la sua quota di partecipazione all'Adnan Yaman Holding. Hunkar sa bene che, se il figlio dovesse venire a saperlo, andrà su tutte le furie, ma non sembra curarsene. Tuttavia, questo momento arriva prima del previsto. Lo Yaman scopre tutto, vedendoli insieme in azienda, e, fuori di sé dalla rabbia, si scaglia contro l'acerrimo nemico!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 10 al 16 luglio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.