Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 11 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 11 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 luglio 2023 - Sheila darà di matto. La Carter continuerà ad accusare Steffy di essere lei la vera assassina di Finn e che tutto quello che è successo è solo per colpa sua. La Forrester si difenderà dalle assurde accuse della rossa e Taylor e Ridge assisteranno impotenti e collerici a uno spettacolo terrificante. I due faranno fatica a non reagire davanti alle frasi offensive che la malefica rossa rivolgerà alla loro figlia, terribilmente scossa per aver perso l’uomo che ama. Intanto Deacon racconterà a Brooke e Hope qualcosa che lascerà entrambe le Logan senza parole. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 luglio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 11 luglio 2023 - a Cukurova è giunto Fikret, il nipote di Fekeli. Quando quest'ultimo s'imbatte in Fikret, resta di stucco. Erano anni che l'uomo non vedeva il figlio della sorella, Musa, e non potrebbe essere più felice di così: finalmente possono riabbracciarsi! Proprio sulla scia di questo entusiasmo, Ali Ramet prende una decisione avventata, invitandolo a stare a casa sua per tutto il tempo che vorrà fermarsi in paese. Ma siamo davvero sicuri che il padrino di Yilmaz possa fidarsi di Fikret? Anticipazioni rivelano che qualcuno gli metterà ben presto la pulce nell'orecchio...Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 10 al 16 luglio 2023.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 11 luglio 2023 - Jana sarà protagonista di un evento che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. La ragazza salverà Curro dalla morte. La cameriera lo porterà in salvo da un incendio divampato nell’hangar. Tutto questo nonostante il ragazzo continui a remarle contro e ad avere una profonda antipatia per lei. Intanto Mauro sbaglierà a prendere la lista della spesa per il compleanno di Cruz e Catalina deciderà di indossare l’abito di sua madre per il ballo. Pia scoprirà il motivo per cui Candela cerca di evitarla. Qui la trama completa di La Promessa.

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni settimanali di La Promessa dal 10 al 14 luglio 2023.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 11 luglio 2023 - Zeynep sarà messa con le spalle al muro. Durante la festa a sorpresa per il suo compleanno, la ragazza riceverà una proposta di matrimonio da parte di Faruk, il suo fidanzato. Sconvolta da questa novità la giovane lascerà il party e tornerà nel suo quartiere d'origine, dai suoi genitori naturali. Sarà a questo punto che scoprirà una verità agghiacciante. Intanto Zeliha vorrà che suo figlio Mehdi si sposi e cambi vita. La donna vedrà Zeynep e si convincerà che sia lei la persona giusta. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 10 al 14 luglio 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 11 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 11 luglio​ 2023 - Julia è sopraffatta dall'ansia e non riesce a mettere insieme il discorso che deve tenere all'atteso evento. Arriva addirittura al punto di pensare che l'opzione migliore sia di non parlare, ma alla fine anticipazioni rivelano che finirà per cambiare idea e trovare una soluzione. Dani finalmente decide di fare chiarezza con Chloe e rivelarle tutta la verità. A Río Muni, Patricia si ritrova sempre più coinvolta nella campagna di Don Francisco, candidato al circolo. Ventura ritiene che sia una dichiarazione di guerra molto chiara. Kiros si trova a fare i conti con l'ostilità dei suoi compagni: l'hanno aiutato a pagare il suo viaggio a Santa Isabel e, ora che lui ha deciso di non andare all'esame, si sentono ingannati. Una scoperta sconvolgente riguardante il suo passato fa prendere a Tirso una decisione radicale che vuole subito comunicare a Olga. Nel frattempo Chloe e Dani stanno attraversando una forte crisi nella loro amicizia. Chloe si sente profondamente tradita da Dani per averle nascosto una cosa così importante per così tanto tempo. A Río Muni, Carmen stia vivendo un momento dolce ma anche pericoloso con la sua storia d'amore con Víctor. Il segreto infatti, rischia di uscire fuori: è difficile nascondere una passione così grande. Kiros è scomparso e Mabalé ed Enoa sono convinti sia in cerca di un modo per restituire fino all'ultima moneta che gli era stata prestata. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 10 al 16 luglio 2023.