Un Altro Domani Anticipazioni 11 luglio 2023: Kiros non si presenta all'esame

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 11 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che la scelta di Kiros di non presentarsi all'esame farà infuriare i suoi compagni.

Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Tirso riceve dall'avvocato i documenti relativi agli atti processuali del fratello e chiede a Elena di aiutarlo a leggerli. Kiros non si presenta all'esame. Un'importante scoperta sul passato del fratello ha scombussolato completamente la vita di Tirso, che si sfoga con Elena. E' un giorno complicato anche per Cloe e Dani.

Diana viene convinta da Julia e Mario ad andare all'incontro con Antonio, senza sapere che fine farà la serata. Erik è indeciso sull'offerta di lavoro a Tenerife: nonostante la sua vita a Robledillo sia stabile, l'idea di trasferirsi lo attrae. Carmen rifiuta la proposta di Victor di partire per l'America, perché non vuole abbandonare suo padre con Patricia, il ragazzo deluso, capisce che è il momento di abbandonare la colonia e partire da solo. Angel e Ines sono sempre più vicini a scoprire l'assassino di Alicia, ma il loro segreto corre un grosso rischio quando Ines parla a Ventura!

Julia entrare in crisi quando riceve la notizia che un importante stilista parteciperà all'evento di presentazione che si terrà in bottega per la nuova linea di accessori. La sua paura di sbagliare di nuovo diventa il suo peggior nemico, la ragazza sa di rischiare molto. Nel frattempo, Mario e Diana sembrano essere più vicini che mai, ma la donna preferisce mantenere le dovute distanze. Ha preso questa decisione in modo consapevole, poiché ha sempre più chiara la propria idea riguardo al futuro. Erik ha preso la difficile decisione di lasciare il paese per lavorare a Tenerife, una scelta che cambierà la sua vita per sempre. Ora affronta la parte più difficile, cioè comunicare la sua decisione alla famiglia. In Africa, Carmen e Víctor vivono una rinascita della loro relazione e sembrano due adolescenti innamorati. Tuttavia, la giovane donna chiede a Víctor di mantenere il segreto. La stilista che parteciperà all'evento di Julia è Cristina Videla, la notizia sta diventando virale sui social network e molti giornalisti e influencer sono interessati a intervenire. Tuttavia, Julia teme un altro disastro. Diana, al contrario, vede questa come un'opportunità unica per sua figlia e farà tutto il possibile per rendere l'evento un successo. Erik ha preso la decisione di lasciare Robledillo e Cloe, Dani e Ribero gli hanno preparato una sorpresa d'addio. A Río Muni Linda ha dato a Carmen un'idea per rilanciare la candidatura di Don Francisco come futuro presidente del Circolo escludendo completamente Patricia. Ángel e Inés continuano ad indagare sull'omicidio di Alicia e Ángel avverte la ex amante: Ventura è uno dei maggiori sospettati!

Julia è sopraffatta dall'ansia e non riesce a mettere insieme il discorso che deve tenere all'atteso evento. Arriva addirittura al punto di pensare che l'opzione migliore sia di non parlare, ma alla fine anticipazioni rivelano che finirà per cambiare idea e trovare una soluzione. Dani finalmente decide di fare chiarezza con Chloe e rivelarle tutta la verità. A Río Muni, Patricia si ritrova sempre più coinvolta nella campagna di Don Francisco, candidato al circolo. Ventura ritiene che sia una dichiarazione di guerra molto chiara. Kiros si trova a fare i conti con l'ostilità dei suoi compagni: l'hanno aiutato a pagare il suo viaggio a Santa Isabel e, ora che lui ha deciso di non andare all'esame, si sentono ingannati. Una scoperta sconvolgente riguardante il suo passato fa prendere a Tirso una decisione radicale che vuole subito comunicare a Olga. Nel frattempo Chloe e Dani stanno attraversando una forte crisi nella loro amicizia. Chloe si sente profondamente tradita da Dani per averle nascosto una cosa così importante per così tanto tempo. A Río Muni, Carmen stia vivendo un momento dolce ma anche pericoloso con la sua storia d'amore con Víctor. Il segreto infatti, rischia di uscire fuori: è difficile nascondere una passione così grande. Kiros è scomparso e Mabalé ed Enoa sono convinti sia in cerca di un modo per restituire fino all'ultima moneta che gli era stata prestata.

