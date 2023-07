La Promessa Anticipazioni 11 luglio 2023: Curro rischia di morire bruciato ma Jana lo salva!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'11 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Curro rischierà di morire in un incendio ma Jana riuscirà a portarlo in salvo.

Nella puntata de La Promessa in onda l’11 luglio 2023, Jana sarà protagonista di un evento che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza salverà Curro dalla morte. La cameriera lo porterà in salvo da un incendio divampato nell’hangar. Tutto questo nonostante il ragazzo continui a remarle contro e ad avere una profonda antipatia per lei. Intanto Mauro sbaglierà a prendere la lista della spesa per il compleanno di Cruz e Catalina deciderà di indossare l’abito di sua madre per il ballo. Pia scoprirà il motivo per cui Candela cerca di evitarla.

Anticipazioni La Promessa: Curro rivela a Leonor di disprezzare Jana

Tra Curro e Jana è scoppiata una profonda antipatia e il ragazzo continuerà a dimostrarsi ostile nei confronti della cameriera. Curro rivelerà a sua cugina Leonor di non sopportare Jana e di volere anzi che la giovane sparisca immediatamente dalla sua vita. Intanto anche lui sarà oggetto di sdegno. Cruz non riuscirà proprio a sopportare suo nipote e il Barone la spingerà a essere meno dispotica con lui, purtroppo però senza successo.

La Promessa Anticipazioni: Jana salva Curro da un incendio

Cruz continuerà a trattare male Curro, rimproverandolo per aver quasi picchiato Jana. La marchesa non vuole che circolino voci negative sulla loro famiglia e metterà in guardia il nipote. Poche ore dopo, Curro sarà protagonista di un evento traumatico. Rimarrà infatti imprigionato nell’hangar mentre divampa un incendio. A salvarlo sarà Jana, che con coraggio lo porterà via da là. Il baronetto però non riuscirà, neanche stavolta, a riconoscerle alcun merito. Intanto Mauro farà un errore clamoroso: prenderà la lista della spesa sbagliata e partirà per La Puebla.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina indosserà l’abito di sua madre al ballo

Catalina ha deciso di partecipare al ballo o meglio è stata costretta a farlo. La ragazza ha scelto diindossare un abito molto speciale, uno che apparteneva alla sua adorata mamma. Intanto, in previsione della festa, si prenderà una piccola pausa dai conti da pagare a Tadeo, dicendogli di essere finalmente in grado di saldare i suoi debiti. Ma l’uomo le dirà di non aver intenzione di rinunciare alle partire a scacchi con lei ma le chiederà di giocare onestamente. Non vorrà più che lei lo faccia vincere per aiutare La Promessa. Pia capirà il motivo per cui Candela la tratta freddamente mentre Simona cercherà di convincere l’amica a smettere di comportarsi così con la governante.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.