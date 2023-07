Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda l'11 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli non crede ai suoi occhi: Fikret, suo nipote, è a Cukurova!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 luglio, alle 14.10, Fekeli s'imbatte in Fikret: è il figlio della sorella Musa, dunque il nipote. Fikret aveva lasciato Cukurova quando aveva quattro anni, e finora non vi era mai più tornato. Il padrino di Yilmaz, felice di rivederlo, lo invita a stabilirsi a casa sua, perché desidera che trascorrano più tempo possibile insieme durante la sua permanenza in paese.

Terra Amara Anticipazioni: Arriva Fikret!

Per le strade di Cukurova, da qualche giorno ormai, si aggira un giovane di bell'aspetto che non si era mai visto prima. Benché non si sappia di chi si tratti, di lui si può dire che sia un ragazzo dallo sguardo profondo e dal fisico statuario, ma anche dai modi gentili. Infatti, non appena è arrivato in paese, ha rischiato d'investire con la sua automobile Sermin che, sconvolta per aver assistito all'omicidio di Hatip, non si era accorta del veicolo.

Terra Amara Anticipazioni: Sermin conosce Fikret...

Il giovanotto, temendo di averle fatto del male, si è subito offerto di accompagnare la cugina di Demir Yaman in ospedale, affinché un dottore potesse accertarsi che stesse bene. Sermin, ovviamente, è rimasta molto colpita dai modi galanti - e dall'innegabile fascino - dello sconosciuto, ma non ha potuto fare a meno di domandarsi di chi si trattasse. E bene, il suo nome è Fikret, ed il nipote di una nostra conoscenza...

Fekeli rivede suo nipote Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 luglio 2023

A Cukurova è giunto Fikret, il nipote di Fekeli. Quando quest'ultimo s'imbatte in Fikret, resta di stucco. Erano anni che l'uomo non vedeva il figlio della sorella, Musa, e non potrebbe essere più felice di così: finalmente possono riabbracciarsi! Proprio sulla scia di questo entusiasmo, Ali Ramet prende una decisione avventata, invitandolo a stare a casa sua per tutto il tempo che vorrà fermarsi in paese. Ma siamo davvero sicuri che il padrino di Yilmaz possa fidarsi di Fikret? Anticipazioni rivelano che qualcuno gli metterà ben presto la pulce nell'orecchio...

