My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata dell'11 luglio 2023: Zeynep spalle al muro!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda l'11 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep sarà sconvolta da alcune novità. La sua vita sta per cambiare?

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di My Home My Destiny – la nuova Soap Mediaset – in onda su Canale5 l’11 luglio 2023, alle ore 15.40. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Zeynep sarà messa con le spalle al muro. Durante la festa a sorpresa per il suo compleanno, la ragazza riceverà una proposta di matrimonio da parte di Faruk, il suo fidanzato. Sconvolta da questa novità la giovane lascerà il party e tornerà nel suo quartiere d'origine, dai suoi genitori naturali. Sarà a questo punto che scoprirà una verità agghiacciante. Intanto Zeliha vorrà che suo figlio Mehdi si sposi e cambi vita. La donna vedrà Zeynep e si convincerà che sia lei la persona giusta.

Anticipazioni My Home My Destiny: Una proposta di matrimonio inattesa

Nella prima puntata di My Home My Destiny abbiamo conosciuto la bella Zeynep. La ragazza è pronta a diventare un grande avvocato ma il destino ha in serbo per lei una sorpresa, non tanto gradita. Durante la festa a sorpresa per il suo compleanno, organizzata da Nermin, la giovane riceverà la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Faruk. Zeynep non ne sarà entusiasta, soprattutto perché Faruk non conosce tutto sul suo passato e lei è costretta a dirgli che Sakine, la donna che è andata a trovarla, è in realtà la sua vecchia baby-sitter. Sempre più confusa e amareggiata ma soprattutto incapace di capire quale sia davvero il suo posto, la nostra protagonista deciderà di tornare nel suo vecchio quartiere.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep scopre un’agghiacciante verità

Zeynep non sa esattamente quale sia il suo posto. La sua vita e i suoi affetti sono divisi tra la sua famiglia d’origine e quella che l’ha adottata e le ha permesso di studiare. La ragazza, dopo la proposta di matrimonio, deciderà di schiarirsi le idee nel suo vecchio quartiere e sarà là che scoprirà che Sakine e Bayram, i suoi veri genitori, non stanno più ricevendo da tempo aiuti economici da Ekrem e Nermin; tutto questo a causa dell’alcolismo di Bayram. Zeynep cercherà di capire perché nessuno le ha detto nulla, nemmeno la sua amica di infanzia Emine.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi deve sposarsi!

Zeynep non sarà l’unica a doversi sposare. Anche l’altro protagonista di questa nuova Soap, Mehdi, dovrà presto convolare a nozze. Sua madre Zeliha vorrà infatti che il ragazzo cambi vita e che si allontani dal passato turbolento che ha colpito la loro famiglia e che lo vede in lotta contro Celal. Zeliha, dopo aver visto la foto di Zeynep e dopo averla incontrata nel quartiere, penserà che sia lei la ragazza giusta per suo figlio. Lui però non ne vorrà proprio sapere.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.