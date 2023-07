Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 luglio 2023: Ridge e Taylor sconvolti. Sta succedendo davvero...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'11 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Ridge e Taylor saranno sconvolti da quello che scopriranno da Sheila. La situazione si farà sempre più tragica...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l’11 luglio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Sheila darà di matto. La Carter continuerà ad accusare Steffy di essere lei la vera assassina di Finn e che tutto quello che è successo è solo per colpa sua. La Forrester si difenderà dalle assurde accuse della rossa e Taylor e Ridge assisteranno impotenti e collerici a uno spettacolo terrificante. I due faranno fatica a non reagire davanti alle frasi offensive che la malefica rossa rivolgerà alla loro figlia, terribilmente scossa per aver perso l’uomo che ama. Intanto Deacon racconterà a Brooke e Hope qualcosa che lascerà entrambe le Logan senza parole.

Anticipazioni Beautiful: Sheila accusa Steffy di aver ucciso Finn

Steffy ha inchiodato Sheila ma la Carter ha ribaltato le carte in tavola. La malefica rossa non solo ha negato sino all’ultimo di aver sparato – anche se accidentalmente – a Finn ma è arrivata al punto di accusare la Forrester di essere lei la vera responsabile di tutto. Sheila continuerà a puntare il dito contro Steffy e a ribadire a gran voce che se non fosse stato per lei e per il suo desiderio di vendetta nei suoi confronti, il dottor Finnegan sarebbe ancora vivo. Un’accusa pesantissima che farà infuriare la ragazza e costringerà Ridge a intervenire per impedire che sua figlia si scagli contro la loro nemica numero uno e peggiori la situazione.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Taylor preoccupati per Steffy

Ridge e Taylor hanno accontentato Steffy e le hanno permesso di mettere in atto il suo piano di vendetta. Nessuno dei due però si sarebbe mai immaginato che le cose sarebbero degenerate in questo modo. I due stanno assistendo e assisteranno ancora a una lotta terrificante tra la terribile Sheila e la loro bambina e sgraneranno gli occhi quando la Carter accuserà Steffy di aver ucciso lei Finn. Gli ex coniugi Forrester scopriranno presto, con orrore, anche un’altra verità, che coinvolgerà Brooke. La rossa farà infatti riferimento alla notte di Capodanno e alla sbronza della Logan, facendo intendere di sapere qualcosa a riguardo e di c’entrare qualcosa. Ma quello che farà loro ancora più paura sarà il fatto di sentirle dire di aver agito solo a fin di bene, per aiutare Taylor ed entrare finalmente nella loro famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon rivela a Brooke e Hope cosa è successo tra Taylor e Sheila

Mentre Taylor e Ridge dovranno cercare di mantenere la calma ed evitare che Steffy aggredisca Sheila, Deacon comincerà a raccontare a Brooke e a Hope che, in questi giorni, stanno accadendo cose molto strane. Lo Sharpe farà riferimento a quanto gli ha raccontato la Carter e rivelerà alle due Logan che Sheila ha salvato la vita a Taylor e che ora è sicura di essersi ritagliata un posto nella famiglia Forrester. Madre e figlia sgraneranno gli occhi e vorranno saperne di più ma soprattutto saranno incuriosite dal rapporto di privilegio che lo Sharpe sembra avere con la rossa. Le due vorranno vederci più chiaro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.