Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 7 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 luglio 2023 - Steffy metterà a posto le ultime tessere del puzzle della sua memoria. La Forrester sta ricordando tutto e ormai ha la certezza che a spararle sia stata Sheila. La Carter è un’assassina e ha ucciso pure suo figlio, sangue del suo sangue. Intanto Sheila sarà ormai convinta che Steffy sia vicinissima alla verità e, per evitare di correre rischi, confermerà a Deacon di volersene andare da Los Angeles. Lo Sharpe non capirà tutta questa fretta. Intanto Paris, di nuovo faccia a faccia con Carter, gli farà a bruciapelo una domanda: gli chiederà se è ancora innamorato di Quinn. Cosa le risponderà il Walton? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 luglio 2023 - vedremo che l'ex meccanico ha appena visto il figlioletto e l'amata, ed ora si appresta a tornare a casa. Come una furia cieca, l'Akkaya si scaglia contro Mujgan, accusandola di aver tentato di uccidere Zuleyha. Quest'ultima gli ha raccontato che quella sera nel bosco non ha provato a togliersi la vita, bensì è stata lei a spararle. L'Hekimoglu è attonita, ma interviene prontamente Fekeli in sua difesa. Il padrino dice al figlioccio che in quel momento Mujgan era in compagnia di Behice, ed insieme stavano facendo il bagnetto a Kerem Ali... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 7 luglio 2023 - Manuel impedirà a Curro di schiaffeggiare Jana. Il ragazzo interverrà prima che suo cugino sfoghi la sua rabbia contro la cameriera mentre Don Alonso, dopo aver rimproverato il nipote e raccolto la testimonianza della stessa Jana, gli imporrà di chiedere perdono alla domestica. Catalina e Simona saranno invece indignate dal comportamento di Cruz che, nonostante il lutto per Tomas, continuerà a voler festeggiare il suo compleanno con una grande festa. Petra cercherà di approfittare dell'assenza di Pia per assumere le sue funzioni ma la governante tornerà alla tenuta prima di quanto su aspettasse. Manuel cercherà di ricucire il suo rapporto con Jana mentre Teresa rimetterà in guardia Mauro, avvertendole che qualcuno lo ha visto uscire dall'hangar e che lei, se interrogata, non mentirà più per loro. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 7 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 7 luglio​ 2023 - Julia si confida con Elena e ammette di non comprendere il comportamento di Tirso: dice di provare un sentimento per lei, ma non ha avuto problemi a tornare con Olga. Diana è in ansia, non è certa infatti di voler incontrare l'uomo che ha conosciuto su una chat di incontri. Erik lascia Tirso e Olga a bocca aperta, quando accetta il loro rapporto d'amore. I due sono al settimo cielo. Leo cerco di parlare con Julia, ma Diana glielo impedisce. A Rio Muni, Carmen è pronta a lottare e vuole che suo padre don Francisco non ceda all'influenza di Patricia e che mantenga la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante gli ostacoli. Angel e Ines finalmente riescono a scoprire dove si trova il tenente Ibanez. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

