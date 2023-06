Terra Amara Anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023: Yilmaz viene a sapere che Adnan è suo figlio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 3 al 7 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 3 luglio 2023

Naciye riceve la lettera di divorzio, e, con l'intento di vendicarsi del marito, denuncia Hatip per l'omicidio di Cengaver. Intanto, all'oscuro di ciò, lo spregevole imprenditore sta lasciando una borsa piena di soldi nel luogo prestabilito per mettere a tacere il suo ricattatore. Hatip si allontana e, invece di andarsene, si nasconde, così scopre che era stato Gaffur a ricattarlo. Tra i due inizia una colluttazione, che culmina con un colpo di pistola: il marito di Saniye, involontariamente, gli ha sparato e lo ha ucciso.

Puntata in onda Martedì 4 luglio 2023

Zuleyha, dopo un duro faccia a faccia con Mujgan, chiede a Gulten di andare a chiamare Yilmaz. Quando quest'ultimo la raggiunge, lei gli confessa che il piccolo Adnan è suo figlio, non di Demir. La Altun aggiunge anche che la moglie ne è al corrente, tanto che ha provato ad ucciderla per metterla a tacere per sempre, così come ne sono al corrente gli Yaman, che con minacce e soprusi non le hanno mai permesso di parlare. L'Akkaya è incredulo, e arrabbiato. La sua reazione spingerà l'ex sarta a tentare il suicidio.

Puntata in onda Mercoledì 5 luglio 2023

Yilmaz ha scoperto di essere il padre naturale del piccolo Adnan. L’ex meccanico va a nascondersi a casa Yaman, intenzionato ad uccidere Hunkar per vendicarsi di averlo tenuto separato dal figlioletto tanto a lungo. Tuttavia, l’arrivo di Adnan lo fa desistere. Nel frattempo, a Cukurova arriva Fikret, che per poco non investe Sermin. Mortificato, si offre di accompagnarla in ospedale per farla visitare da un dottore. Zuleyha, invece, ha due richieste: vuole che Sabahattin la dimetta, e che Gulten l’aiuti a riprendere in mano le redini della sua vita.

Puntata in onda Giovedì 6 luglio 2023

Adana è sotto shock: Hatip viene ritrovato morto nel bosco, qualcuno gli ha sparato. Secondo i più, l’imprenditore ha tentato di fregare i misteriosi uomini di affari di Ankara, che poi si sono vendicati. La testimonianza di un pastore, per giunta, avvalora questa tesi: li ha visti discutere, ed ha persino sentito i loschi individui minacciare Hatip. Intanto, Zuleyha viene dimessa dall’ospedale. L'ex sarta torna alla villa, dove finalmente può riabbracciare Adnan e Leyla.

Puntata in onda Venerdì 7 luglio 2023

Zuleyha, grazie all'aiuto di Gulten, riesce a vedere Yilmaz per fargli passare del tempo con il piccolo Adnan. Inoltre, i due cominciano a progettare la loro nuova vita insieme. Quando rientra a casa, l’Akkaya punta il dito contro Mujgan, accusandola di aver tentato di uccidere la Altun. Tuttavia, Fekeli prende le difese della nuora, sostenendo che fosse in casa a fare il bagnetto a Kerem Ali in compagnia di Behice in quel momento.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.