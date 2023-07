Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 luglio 2023: La verità è ormai a galla. Sheila deve darsela a gambe!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Sheila sarà sempre più convinta di dover lasciare Los Angeles e farà bene visto che Steffy ha ormai ricordato tutto. Intanto Paris e Carter...

Nella puntata di Beautiful in onda il 7 luglio 2023 su Canale 5, alle ore 13.45, Steffy metterà a posto le ultime tessere del puzzle della sua memoria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester sta ricordando tutto e ormai ha la certezza che a spararle sia stata Sheila. La Carter è un’assassina e ha ucciso pure suo figlio, sangue del suo sangue. Intanto Sheila sarà ormai convinta che Steffy sia vicinissima alla verità e, per evitare di correre rischi, confermerà a Deacon di volersene andare da Los Angeles. Lo Sharpe non capirà tutta questa fretta. Intanto Paris, di nuovo faccia a faccia con Carter, gli farà a bruciapelo una domanda: gli chiederà se è ancora innamorato di Quinn. Cosa le risponderà il Walton?

Anticipazioni Beautiful: Steffy ne è certa. Sheila ha sparato a lei e Finn

Steffy ha ricordato che Sheila era con lei e Finn nel vicolo. La Forrester non ha più alcun dubbio e ormai ha memoria di tutto! La ragazza racconterà tutti i fatti ai suoi genitori e Taylor e Ridge non potranno che rabbrividire davanti alla scoperta che la Carter non solo ha sparato alla loro bambina ma ha addirittura ucciso suo figlio e trovato il coraggio di non dire nulla. Steffy giurerà di vendicarsi della sua nemica numero uno, colei che è da sempre stata in grado di allontanarla dai suoi più grandi affetti.

Beautiful Anticipazioni: Sheila vuole fuggire!

Mentre Steffy starà ricordando per filo e per segno, tutto quello che è successo in quel terribile vicolo, Sheila continuerà a dire a Deacon di voler lasciare Los Angeles. La rossa non potrà certo confessare al suo amico che la vera ragione per cui vuole lasciare la città, è il fatto che Steffy stia recuperando la memoria e che presto potrebbe essere in grado di denunciarla. Per questo motivo continuerà a sostenere che per lei, in questo momento, non ci sia posto nella grande città degli angeli e che debba tornare alla sua infelice vita a Genoa City. Lo Sharpe cercherà di convincerla a non demordere e a non farsi abbattere dagli eventi, senza ovviamente sapere di avere accanto la vera responsabile di quanto accaduto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris mette sotto torchio Carter

Carter non ha alcuna intenzione di continuare la sua storia con Paris ma lei sembra di tutt’altro avviso. La vedremo ripresentarsi da lui dopo aver informato Zende dei suoi sentimenti per il Walton. La ragazza, uscita allo scoperto con il Forrester, ora non vede più alcuno ostacolo alla loro relazione e per questo tornerà alla carica. L’avvocato non si lascerà però convincere e Paris comincerà a domandargli se le sue remore siano dovute a Quinn. La giovane gli chiederà a bruciapelo se sia ancora innamorato della Fuller e se abbia ancora il desiderio di tornarci insieme. Cosa risponderà il Walton? Confesserà di provare ancora dei forti sentimenti per la moglie di Eric?

