Un Altro Domani Anticipazioni 7 luglio 2023: Julia delusa da Tirso

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 7 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia confida ad Elena di non capire il comportamento poco coerente di Tirso...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 7 luglio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia confida ad Elena di non capire il comportamento poco coerente di Tirso, che prima sostiene di provare un sentimento forte per lei, e poi torna con Olga.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen teme che Patricia stia tramando qualcosa

Ventura cerca di riportare Angel dalla sua parte facendogli un'offerta. Carmen nel frattempo è molto impegnata con la cerimonia che sta organizzando per presentare la candidatura di Francisco come presidente del circolo Imprenditori. Carmen è certa che Patricia stia tramando qualcosa e l'improvviso cambio di rotta della donna in favore della candidatura di Francisco non la convince affatto, Patricia però cerca di dimostrarle che si sta totalmente sbagliando. Prendendo il telefono di sua madre Julia scopre che Diana si è iscritta a una chat di incontri e che sta chattando con un uomo di nome Antonio.

Anticipazioni Un Altro Domani: Dani e Chloe fanno pace

Dopo una conversazione piena di intenzioni, Julia e Tirso decidono di iniziare una nuova tappa della loro vita e non saranno gli unici ad avere quell'obiettivo a Robledillo. Diana, nonostante i timori, da una possibilità ad Antonio sotto consiglio della figlia. Mario si confida con Erik, rivelandogli di un periodo molto doloroso della sua storia familiare. Nel frattempo, Dani e Chloe hanno siglato la tanto attesa pace, ma lui non le ha ancora svelato di essere "Dani", il ragazzo di cui Chloe si è innamorata. A Rio Muni, Carmen cerca di convincersi che Victor sia totalmente estraneo al fallimento della candidatura di Francisco ma nonostante Victor si mostri sincero, Carmen non può scordare che è figlio di don Ventura!

Julia non comprende il comportamenti di Tirso, nella puntata di Un Altro Domani del 7 luglio 2023

Julia si confida con Elena e ammette di non comprendere il comportamento di Tirso: dice di provare un sentimento per lei, ma non ha avuto problemi a tornare con Olga. Diana è in ansia, non è certa infatti di voler incontrare l'uomo che ha conosciuto su una chat di incontri. Erik lascia Tirso e Olga a bocca aperta, quando accetta il loro rapporto d'amore. I due sono al settimo cielo. Leo cerco di parlare con Julia, ma Diana glielo impedisce. A Rio Muni, Carmen è pronta a lottare e vuole che suo padre don Francisco non ceda all'influenza di Patricia e che mantenga la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante gli ostacoli. Angel e Ines finalmente riescono a scoprire dove si trova il tenente Ibanez.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 3 all'8 luglio 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45