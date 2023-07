La Promessa Anticipazioni 7 luglio 2023: Manuel salva Jana dalla violenza di Curro!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel impedirà che Curro schiaffeggi Jana mentre Petra cercherà di approfittare dell'assenza di Pia per prendere il suo posto ma...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda alle ore 14.45 su Canale5 il 7 luglio 2023, ci rivelano che Manuel impedirà a Curro di schiaffeggiare Jana. Il ragazzo interverrà prima che suo cugino sfoghi la sua rabbia contro la cameriera mentre Don Alonso, dopo aver rimproverato il nipote e raccolto la testimonianza della stessa Jana, gli imporrà di chiedere perdono alla domestica. Catalina e Simona saranno invece indignate dal comportamento di Cruz che, nonostante il lutto per Tomas, continuerà a voler festeggiare il suo compleanno con una grande festa. Petra cercherà di approfittare dell'assenza di Pia per assumere le sue funzioni ma la governante tornerà alla tenuta prima di quanto su aspettasse. Manuel cercherà di ricucire il suo rapporto con Jana mentre Teresa rimetterà in guardia Mauro, avvertendole che qualcuno lo ha visto uscire dall'hangar e che lei, se interrogata, non mentirà più per loro.

Anticipazioni La Promessa: Manuel salva Jana da Curro

Jana si è trovata in un bruttissima situazione, che le farà molto male. La ragazza ha incontrato Curro nella serra, da sola, e il ragazzo – stanco di averla tra i piedi e in preda all'ira – ha cercato di schiaffeggiarla. Jana sarà salvata da Manuel, che interverrà per fermare il cugino. Il giovane Lujan informerà il padre di questa terribile vicenda e il marchese, dopo aver sentito la versione di Jana, rimprovererà il nipote e lo costringerà a chiedere scusa alla cameriera. Questo farà infuriare il giovane Curro e aumenterà la sua antipatia per la domestica.

La Promessa Anticipazioni: Petra delusa dal ritorno di Pia

Cruz continuerà a organizzare la festa per il suo compleanno e vorrà che tutto sia fatto in grande, per dimostrare che la sua famiglia non è per nulla in bancarotta. Catalina e Simona si infurieranno contro la marchesa e saranno indignate per il poco rispetto che la donna avrà per il lutto per la morte di Tomas. Intanto Petra sarà felicissima dell'assenza di Pia. La cameriera sarà pronta ad assumere le funzioni della sua nemica e a prendere il suo posto, peccato però che la governante, allontanatasi dalla tenuta per abortire, torni prima del previsto. Ma avrà portato a termine la “sua missione”?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel tenta di recuperare il suo rapporto con Jana

Jana ha deciso di allontanarsi da Manuel dopo le raccomandazioni di Maria. Il Lujan non ha però per nulla gradito la decisione della giovane e tenterà di ricucire i rapporti con lei, senza ovviamente sapere le ragioni che l'hanno spinta a raffreddarsi. Attenzione però a un particolare. Jana troverà molto presto un guanto di Jimena vicino all'aereo del marchese e capirà che la giovane ha fatto un volo insieme a lui. La cosa non le farà per nulla piacere e si irrigidirà ancora di più con il figlio di Cruz. Intanto Teresa informerà Mauro che Jana lo ha visto uscire dall'hangar, dove lui e Leonor si sono incontrati. La giovane metterà in guardia il maggiordomo e gli dirà che se qualcuno dovesse scoprirli, lei non mentirà più per loro.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.