La Promessa Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 luglio 2023: Curro umilia Jana e tenta di schiaffeggiarla ma Manuel interviene!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 3 al 7 luglio 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 3 al 7 luglio 2023:

Puntata di Lunedì 3 luglio 2023

I piani di Cruz stanno per realizzarsi. Jimena torna alla tenuta e parla con Manuel del loro matrimonio combinato, di cui nessuno dei due sembra entusiasta. Il Lujan non vuole rinunciare ai suoi sogni e alla sua libertà ma sua madre, che intanto scopre che il figlio ha vinto la Coppa de Los Pedroches, ha altri progetti in mente per lui. Pia pensa cosa fare con la sua gravidanza e valuta l'ipotesi di abortire. Jana le offre il suo supporto mentre cerca di mantenere il suo proposito di allontanarsi da Manuel e di avvicinarsi invece a Curro, che la tratta però ancora con grande disprezzo. Simona invece scopre chi è la misteriosa "cuoca" che si aggira di nascosto nelle loro cucine mentre Mauro e Leonor continuano la loro storia d'amore.

Puntata di Martedì 4 luglio 2023

I marchesi hanno scoperto che Manuel ha partecipato alla Coppa de Los Pedroches e decidono di affrontare il figlio e di metterlo all'angolo. A Cruz viene poi un'idea per avvicinare il ragazzo ad Jimena. Convince Manuel a volare insieme alla ragazza. Manuel accetta ma nonostante il bel momento, si rende conto che il volo non è stato divertente ed entusiasmante come quello fatto con Jana. Intanto quest'ultima cerca di non perdere di vista il suo obiettivo, ovvero Curro. Purtroppo si rende sempre più conto che il ragazzo è viziato, capriccioso e a volte tirannico, cosa che rende la sua missione molto complicata. Simona sospetta che Lope sia il misterioso cuoco e decide di mantenere il segreto e di stanare, da sola, il ragazzo mentre Pia decide di abortire, con l'ok della marchesa e l'appoggio di Romulo.

Puntata di Mercoledì 5 luglio 2023

Curro umilia Jana e la costringe persino a scusarsi per la sua reazione. La ragazza è sconvolta da come sia diventato suo fratello ma non ha alcuna intenzione di demordere; prima o poi il giovane scoprirà tutta la verità. Don Alonso continua a essere spaventato dalla sua bancarotta ma Cruz continua a dirgli di non accettare i soldi da parte di suo padre. La marchesa ha poi un altro obiettivo. Per far tacere le voci che circolano su di loro, non può rinunciare a festeggiare il suo compleanno. Per trovare il denaro necessario, vende una spilla molto preziosa ma di famiglia, appartenente a Catalina. Leonor vorrebbe uscire allo scoperto con Mauro e prepara un incontro con il padre, per dirgli tutto mentre Jana e Maria si liberano della fede nuziale di Tomas. Simona tende una trappola a Lope, per avere certezza che sia lui il misterioso cuoco.

Puntata di Giovedì 6 luglio 2023

Leonor non riesce a rivelare al padre della sua storia con Mauro ma non fa in tempo a informare il giovane di questo e il cameriere si presenta dal marchese vestito in modo elegante. Don Alonso, non capendo la situazione, si arrabbia con lui per la sua impudenza. Intanto Simona e Lope si rivelano a vicenda i loro segreti. La cuoca confessa al giovane che le lettere dei suoi figli sono false e che nessuno di loro le ha mai scritto mentre il giovane le conferma di essere lui il cuoco misterioso ma di non poterlo dire a nessuno; non essendo una donna, non lo prenderebbero mai sul serio e anzi lo accuserebbero di avere qualcosa che non va. Intanto Cruz continua i preparativi per il suo compleanno, senza però dire al marito da dove sono arrivati i soldi. Tra Curro e Jana le cose si fanno sempre più complicate. Il ragazzo non riesce a trattenersi e rivela alla cameriera di non sopportarla. Jana reagisce con coraggio e il giovane perde la pazienza e fa per colpirla.

Puntata di Venerdì 7 luglio 2023

Curro sta per colpire Jana ma Manuel interviene e ferma il cugino. Il marchese rimprovera il ragazzo e lo costringe persino a chiedere scusa alla cameriera. Intanto Cruz continua a organizzare una grande festa per il suo compleanno e Catalina e Simona si infastidiscono. Le due non capiscono come la donna possa essere così poco sensibile al lutto per la morte di Tomas che, così facendo, non verrà rispettato. Pia ha lasciato la tenuta per abortire e Petra, felice di questo, cerca di approfittare della situazione e di assumere le sue funzioni. La governante, prima che la donna possa raggiungere il suo obiettivo, ricompare alla tenuta. Manuel non perde occasione per ricucire lo strappo con Jana ma lei non intende più cedere. Teresa rimprovera Mauro e gli dice di stare attento. Jana lo ha quasi scoperto e lei, se lui non farà più attenzione, non mentirà più per lui.

