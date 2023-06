Un Altro Domani Anticipazioni dal 3 all'8 luglio 2023: Julia scopre il terribile segreto di Leo...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 3 all'8 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 3 all'8 luglio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 3 giugno 2023

Ventura desidererebbe che Victor partecipasse di più alla vita di famiglia, così da mettere a tacere le chiacchiere. A Robledillo, invece, Sebas sta proponendo a Leo di scrivere un libro su Julia, altrimenti ne pagherà le conseguenze. Lo psicologo, però, non sembra intenzionato a cedere al ricatto.

Puntata in onda Martedì 4 giugno 2023

Julia confida ad Elena di essere sempre più presa da Leo. Di lui le piace proprio tutto. A Rio Muni, invece, Carmen mantiene le distanze da Victor, che, sorprendentemente, ha deciso di cominciare a lavorare in libreria con Ines.

Puntata in onda Mercoledì 5 giugno 2023

Sebas mette al corrente Julia del fatto che il misterioso autore dei famigerati articoli è proprio Leo. Lei, sconvolta, gli chiede una spiegazione. Lo psicologo le confessa che, inizialmente, gli ricordava la sua ex fidanzata, quella che lo aveva abbandonato all’altare, e che voleva vendicarsi; tuttavia, ha poi iniziato a provare davvero qualcosa nei suoi confronti. A Rio Muni, invece, Ventura cerca di convincere Francisco a ritirare la sua candidatura per la presidenza del Circolo degli Imprenditori, però interviene Carmen a difesa del padre, sostenendo a gran voce che nessuno sia più adatto del Villanueva per quel ruolo. A questo punto, lo spietato imprenditore minaccia Angel: se non lo aiuterà a contrastare il rivale, sarà costretto a licenziarlo in tronco.

Puntata in onda Giovedì 6 giugno 2023

Patricia scopre da Carmen che Francisco ha deciso di competere con Ventura per la presidenza del Circolo degli Imprenditori e s'infuria. I due amanti si accusano a vicenda di essere solo dei “burattini". Intanto, Mabalè sta aiutando Carmen ad organizzare un evento in onore del Villanueva. L'operaio teme però delle possibili ritorsioni da parte della Godoy. A Robledillo, invece, Diana vorrebbe che Julia le rivelasse che cosa è successo con Leo, ma la figlia non apre bocca. La donna, preoccupata, si sfoga con Mario.

Puntata in onda Venerdì 7 giugno 2023

Erik è così stressato a causa della preparazione per la maratona che decide di non parteciparvi. Mario tenta di spronarlo a non mollare, perché ha tutte le carte in regola per vincere, però fallisce. Nel frattempo, Julia, delusa per ciò che sta accadendo con Leo, si sfoga con i dipendenti della bottega, assumendo un atteggiamento dispotico con tutti. A Rio Muni, invece, Victor chiede a Linda di riportare a Carmen i suoi sospetti su Patricia quanto prima: sembra proprio che la Dark Lady stia tramando contro di lei e contro Francisco per boicottare la sua candidatura.

Puntata in onda Sabato 8 luglio 2023

In aggiornamento...

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.