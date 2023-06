Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 29 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 giugno 2023 -Hope sarà ancora furiosa con Liam. La piccola Logan aspetterà con ansia il ritorno di suo marito a casa e dovrà mantenere la calma quando il ragazzo la chiamerà per scusarsi di essersi addormentato a casa di Steffy. Hope dovrà tenere a bada i commenti sia di Brooke, che continuerà a pungolare la figlia, ma anche di Thomas, che ribadirà di essere preoccupato per la sua ex. Intanto mentre Quinn sarà felice di poter contare su Carter, con cui si sta creando una bella amicizia, Eric sarà a letto con Donna. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 29 giugno 2023 - Uzum confessa ad Hunkar dove si trovano Adnan e Leyla. L'orfanella conduce la signora da Sevda, quella che un tempo fu l'amante del suo defunto marito: è a lei che Demir ha affidato i figlioletti. Hunkar, sconcertata, dice al figlio che non vuole vederlo mai più. Dopodiché, porta Adnan e Leyla alla tenuta, dove in un secondo momento viene a sapere che Zuleyha è in ospedale. Qui giungono lo Yaman e Yilmaz, entrambi in ansia per le condizioni dell'amata: la Altun è stata operata d'urgenza, ed è viva, ma ancora incosciente. I due discutono ferocemente proprio sotto agli occhi di Mujgan... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 29 giugno 2023 - Manuel tornerà a La Promessa a notte fonda e Cruz, furiosa, lo sgriderà. Per il ragazzo i guai non saranno finiti qui, visto che Don Alonso – l'indomani – gli riferirà di aver combinato un matrimonio con Jimena. Il giovane ne rimarrà sconvolto e confesserà tutte le sue preoccupazioni a Jana. Il rapporto tra i due si farà ancora più stretto e complice, tanto da spaventare Maria. Intanto Cruz scoprirà che il duca di Aguinaga sta mettendo in circolo voci – per giunta fondate – sulla loro bancarotta e dovrà fare in modo di mettere a tacere l'invidioso “amico”. Romulo si scuserà con Maria per averla trattata male ma l'avvertirà che se farà altre domande sul signorino Curro, verrà licenziata in tronco. Lope chiederà a Mauro cosa gli stia succedendo e perché sia sempre così triste. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 29 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 29 giugno​ 2023 - Cloe non riesce ad accettare che Dani le abbia mentito fino a questo momento. Elena cerca di convincere la ragazza a riappacificarsi con il figlio, ma Cloe non vuole saperne. Patricia al rientro in fabbrica scopre che Francisco ha organizzato un piccolo rinfresco per festeggiare il ritorno di Victor e non può fare a meno di mostrare tutto il suo disappunto: teme ritorsioni da parte di Ventura! La donna allora decide di chiarire la sua posizione con Ventura prima che sia troppo tardi, ma lui le lancia un ultimatum: 48 ore per convincere Victor a tornare a casa. Patricia allora rivela a Victor dell'aggressione di Carmen convinta anche questo spingerà il giovane ad affrontare il padre. Nel frattempo Linda, consapevole che a boicottare la sua gestione del Rio Club sia proprio Ventura, decide di andare a parlargli ma lui le chiede, in cambio di tranquillità, la disponibilità del locale per due sere a settimana. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

