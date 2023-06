La Promessa Anticipazioni 29 giugno 2023: Manuel dice NO. Non sposerà Jimena

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Don Alonso informerà Manuel del suo matrimonio con Jimena ma il giovane Lujan dirà NO, non sposerà la vedova di suo fratello.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata del 29 giugno 2023, in onda su Canale5 alle ore 14.45, Manuel tornerà a La Promessa a notte fonda e Cruz, furiosa, lo sgriderà. Per il ragazzo i guai non saranno finiti qui, visto che Don Alonso – l'indomani – gli riferirà di aver combinato un matrimonio con Jimena. Il giovane ne rimarrà sconvolto e confesserà tutte le sue preoccupazioni a Jana. Il rapporto tra i due si farà ancora più stretto e complice, tanto da spaventare Maria. Intanto Cruz scoprirà che il duca di Aguinaga sta mettendo in circolo voci – per giunta fondate – sulla loro bancarotta e dovrà fare in modo di mettere a tacere l'invidioso “amico”. Romulo si scuserà con Maria per averla trattata male ma l'avvertirà che se farà altre domande sul signorino Curro, verrà licenziata in tronco. Lope chiederà a Mauro cosa gli stia succedendo e perché sia sempre così triste.

Anticipazioni La Promessa: Manuel scopre di dover sposare Jimena

Manuel è scomparso per qualche ora dalla tenuta e tutti sono rimasti in attesa che il ragazzo tornasse a casa. Cruz aspetterà che suo figlio rimetta piede in casa per fargli una sonora ramanzina e per ricordargli che ora che Tomas è morto, è lui l'erede dei Lujan e che come tale ha dei doveri ben precisi. Il ragazzo non sarà per nulla contento di essere sgridato in questo modo ma soprattutto non gradirà la notizia che suo padre gli darà il mattino dopo. Don Alonso gli riferirà di aver stretto un accordi con il duca e di averlo promesso a sua figlia Jimena. Manuel rabbrividirà al sol pensiero di sposare una donna che non ama e per giunta una ragazza nobile, abituata ad agi e costumi che a lui non appartengono più. Deluso e preoccupato si confiderà con Jana.

La Promessa Anticipazioni: Maria mette in guardia Jana

Manuel confiderà a Jana di essere in ansia per il matrimonio combinato con Jimena e di non avere alcuna intenzione di seguire le decisioni dei suoi genitori. Il rapporto tra i due ragazzi, dopo queste confessioni, si farà sempre più stretto e Maria, rendendosi conto di tutto questo, metterà in guardia la sua amica. Le dirà che le relazioni tra un nobile e una cameriera non portano mai a niente di buono. Intanto Tadeo capirà che Carolina bara a scacchi e che lo fa sempre vincere. La pregherà quindi di giocare onestamente e la Lujan vincerà la partita.

Anticipazioni La Promessa: Cruz pronto a mettere a tacere le voci sul conto dei Lujan

Le difficoltà finanziarie di Don Alonso e della sua famiglia rischiano di essere sulla bocca di tutti. Cruz si accorgerà che qualcuno già straparla alle loro spalle e che la miccia è stata accesa dal duca di Aguinaga, che ha diffuso alcune informazioni su di loro. La marchesa si organizzerà per mettere a tacere il nobile. Ma dovrà sbrigarsi prima che la situazione le sfugga di mano. Manuel dovrà quindi sposare Jimena il prima possibile. Intanto Candela e Simona cercheranno ancora di capire chi sia la misteriosa cuoca che cucina di nascosto alla tenuta mentre Romulo si scuserà con Maria per averla sgridata ma l'avvertirà che se chiederà ancora di Curro e sua madre, la licenzierà. Lope chiederà invece a Mauro cosa lo turbi e il cameriere, non potendo confessare tutto all'amico, gli risponderà di essere preoccupato per i suoi sentimenti per Teresa.

