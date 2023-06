Terra Amara Anticipazioni 29 giugno 2023: Hunkar incontra l'odiata Sevda. Ecco chi è...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 29 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar non può crederci: Demir ha affidato Adnan e Leyla a Sevda, l'amante del defunto marito!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 giugno, alle 14.10, Uzum confessa ad Hunkar dove si trovano Adnan e Leyla. L'orfanella conduce la signora da Sevda, quella che un tempo fu l'amante del suo defunto marito: è a lei che Demir ha affidato i figlioletti. Hunkar, sconcertata, dice al figlio che non vuole vederlo mai più. Dopodiché, porta Adnan e Leyla alla tenuta, dove in un secondo momento viene a sapere che Zuleyha è in ospedale. Qui giungono lo Yaman e Yilmaz, entrambi in ansia per le condizioni dell'amata: la Altun è stata operata d'urgenza, ed è viva, ma ancora incosciente. I due discutono ferocemente proprio sotto agli occhi di Mujgan...

Terra Amara Anticipazioni: Uzum porta Hunkar da Adnan e Leyla...

Uzum si era nascosta nell'automobile di Demir per giocare, ed ha scoperto dove quest'ultimo ha portato Adnan e Leyla. Quando lo Yaman se ne rende conto è ormai troppo tardi; così, dopo aver trascorso una bella giornata con lei, si fa promettere che manterrà il segreto circa il luogo in cui ha visto si trovano i due bambini. Uzum, almeno in un primo momento, è di parola. Ora, invece, la figlia adottiva di Saniye e Gaffur è pronta a vuotare il sacco con Hunkar.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar faccia a faccia con Sevda!

Uzum conduce la signora a casa di Sevda: è a lei che l'imprenditore ha affidato Adnan e Leyla. Hunkar non riesce a credere che Demir abbia davvero portato i suoi nipotini all'amante del suo defunto marito. Sconvolta e fortemente delusa dal comportamento del ragazzo, la madre gli fa sapere che non lo vuole più vedere. In seguito, Hunkar riporta i piccoli alla tenuta. Qui, inoltre, la figlia della nonnina entra a conoscenza di un'altra terribile notizia: Zuleyha è ricoverata in ospedale!

Demir e Yilmaz si scontrano davanti a Mujgan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 29 giugno 2023

Zuleyha, apparentemente, si è sparata. A trovarla nel bosco è stato Rasit, il quale le ha subito prestato soccorso. L'ex sarta è stata ricoverata ed operata d'urgenza; il delicato intervento, per fortuna, è riuscito alla perfezione, ma la Altun continua a restare incosciente e grave. Lo Yaman si affretta a raggiungerla, e s'imbatte in Yilmaz: anche il suo acerrimo nemico è preoccupato per la giovane, proprio come lui. I due, non appena si vedono, cominciano a fare scintille. Esplode una lite violenta, a cui assiste Mujgan, con le lacrime agli occhi...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.