Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 giugno 2023: Brooke non ci crede. Liam lo ha fatto veramente...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Hope dovrà cercare di calmare Brooke e Thomas mentre Eric continuerà a passare la serata con Donna, alle spalle di Quinn.

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 giugno 2023, sempre su Canale5 alle ore 13.45, Hope sarà ancora furiosa con Liam. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la piccola Logan aspetterà con ansia il ritorno di suo marito a casa e dovrà mantenere la calma quando il ragazzo la chiamerà per scusarsi di essersi addormentato a casa di Steffy. Hope dovrà tenere a bada i commenti sia di Brooke, che continuerà a pungolare la figlia, ma anche di Thomas, che ribadirà di essere preoccupato per la sua ex. Intanto mentre Quinn sarà felice di poter contare su Carter, con cui si sta creando una bella amicizia, Eric sarà a letto con Donna.

Anticipazioni Beautiful: Liam si scusa con Hope

Liam è nei guai. Il ragazzo, stanco e provato dalla serata passata a consolare Steffy, ha finito per addormentarsi sul divano della sua ex, senza avvertire sua moglie. Al suo risveglio, dopo aver notato che Kelly lo ha raggiunto e che vuole ancora coccole, lo Spencer dovrà immediatamente chiamare a casa e scusarsi con la sua consorte. Liam capirà di aver lasciato Hope in ansia e le prometterà che in poco tempo sarà di nuovo da lei. Riattaccato il telefono, Steffy gli chiederà se tutto vada bene e se la sua sorellastra stia bene. Il figlio di Bill la rassicurerà e le dirà che tutto andrà bene e che la loro famiglia allargata le starà sempre vicina.

Beautiful Anticipazioni: Brooke furiosa contro Liam

Hope riceverà la chiamata di Liam e non riuscirà a dissimulare di essere molto delusa dal comportamento del marito, che avrebbe dovuto – almeno – avvertirla. La ragazza sarà molto in ansia per quello che è successo e purtroppo ancora una volta Brooke non le sarà molto d'aiuto. La donna infatti non sarà per nulla contenta di quello che ha fatto il genero e non lo nasconderà alla figlia. A peggiorare la situazione ci penserà pure Thomas, che ribadirà che quando si tratta di sua sorella, Liam è sempre pronto a correre. Tra il Forrester e la Logan senior voleranno scintille e Hope cercherà di calmare gli animi dei due, senza perdere la calma.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric a letto con Donna mentre Quinn

Quinn e Carter sono felici di potersi fidare l'un dell'altro e sono convinti che Eric stia cercando di ritrovare se stesso e la fiducia nei confronti di sua moglie. Per i due è solo questione di tempo e le cose, nel matrimonio tra la Fuller e il Forrester, si sistemeranno. Peccato però che lo stilista si stia consolando con Donna Logan e che con lei abbia ritrovato la passione perduta. Eric sarà felicissimo di questi momenti e ribadirà alla sua amante quanto lei gli faccia bene e lo faccia ridere di gusto. Donna sarà entusiasta ed entrambi concorderanno di mantenere questo loro bel segreto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.