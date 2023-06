Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 28 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 giugno 2023 - Liam si metterà nei guai con Hope. Lo Spencer accetterà di stare accanto a Steffy e di non lasciarla sola sino a quando non si sarà addormentata. Peccato che anche lui si appisolerà sul divano e non avvertirà sua moglie, che si sveglierà senza lui accanto e sarà furiosa. Intanto Quinn si renderà conto che Eric è sempre più distaccato e preso dal suo nuovo hobby al club sportivo. La Fuller ignorerà però che invece di andare a giocare a pickleball come le dice, il Forrester stia andando a letto con Donna. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 giugno 2023 - inizia una colluttazione tra Zuleyha e Mujgan, che culmina in tragedia: alla Hekimoglu parte un colpo di pistola, che raggiunge l'ex sarta al petto. Il medico è sotto shock, incredula di essersi davvero sporcata le mani di sangue. Interviene prontamente Behice, la quale aiuta la nipote ad inscenare il suicidio di Zuleyha. Dopodiché, le due se la danno a gambe levate. Intanto, alla villa, l'assenza della signorina comincia a farsi sentire; preoccupati, danno avvio alle sue ricerche. A ritrovarla in gravi condizioni sarà il maldestro braccio destro di Hatip, Rasit... la Altun sarà ancora viva? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 28 giugno 2023 - Manuel partirà di nascosto, dopo la battuta di caccia, per partecipare alla Coppa de Los Pedroches. Il ragazzo tarderà a ritornare e tutti saranno in pensiero per lui, persino Jana, al corrente di dove il giovane si sia recato. Intanto Teresa affronterà Leonor e non solo le dirà di essere al corrente della sua relazione con Mauro ma le confermerà di non volersi mettere in mezzo. La cameriera, dopo questo grande gesto d'amore, crollerà davanti a Simona e Candela e in lacrime dirà loro che tra lei e il suo fidanzato è tutto finito. Maria investigherà su Curro e sulla sua infanzia con Romulo, scatenando nel maggiordomo molto fastidio. Cruz e Don Alonso invece cercheranno un modo per rivelare al loro figlio che presto diventerà il nuovo marito di Jimena. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 28 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 28 giugno​ 2023 - a Rio Muni, la presenza di Kiros impedisce l'ennesima aggressione a Carmen da parte degli uomini di Ventura. Nonostante la tenacia con cui viene ormai perseguitata, la ragazza non si lascia intimidire, anzi, cerca di andare coraggiosamente avanti con la sua vita. Tuttavia, la situazione cambia quando Francisco scopre la quanto accaduto alla figlia. Julia suggerisce a Leo di tornare a vivere con lei, ma l'uomo sembra incerto. La festa organizzata da Linda per la riapertura del Rio Club si dimostra un fiasco, probabilmente a causa dell'intervento di Patricia, che non ha ancora accettato il fatto che don Benigno abbia scelto Linda invece che lei per la gestione del Club. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

