Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 giugno 2023: Liam nei guai! Hope ora è davvero furiosa...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Liam accetterà di far compagnia a Steffy ma si metterà nei guai con Hope...

Nella puntata di Beautiful in onda il 28 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Liam si metterà nei guai con Hope. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap Americana, in onda in Italia dal lunedì alla domenica, ci rivelano che lo Spencer accetterà di stare accanto a Steffy e di non lasciarla sola sino a quando non si sarà addormentata. Peccato che anche lui si appisolerà sul divano e non avvertirà sua moglie, che si sveglierà senza lui accanto e sarà furiosa. Intanto Quinn si renderà conto che Eric è sempre più distaccato e preso dal suo nuovo hobby al club sportivo. La Fuller ignorerà però che invece di andare a giocare a pickleball come le dice, il Forrester stia andando a letto con Donna.

Anticipazioni Beautiful: Liam rimane a dormire da Steffy ma...

Steffy ha chiesto a Liam il favore di rimanere accanto a lei fino a quando non si sarà addormentata. La Forrester non vuole restare sola con i tormenti della sua mente e avere l'ex marito accanto le daà molta forza. Lo Spencer accetterà di starle vicino ma finirà, purtroppo per lui, per addormentarsi sul divano. La cosa grave sarà che Liam non chiamerà Hope per informarla di questa novità e la Logan lo aspetterà invano a casa, allo chalet, in preda all'ansia. La mattina dopo, quando vedrà che il suo consorte non è tornato, andrà su tutte le furie.

Beautiful Anticipazioni: Hope furiosa!

Liam si addormenterà sul divano di Steffy dopo una serata piuttosto impegnativa. La Forrester è scoppiata in un pianto a dirotto, disperata per il modo in cui sono andate le cose per lei e Finn e per i loro bambini. Vedendo la sua ex così affranta, lo Spencer non è riuscito a dirle di no ed è quindi rimasto a farle compagnia, anche se il suo obiettivo non era certo quello di crollare sul sofà e di non avvertire sua moglie. Hope sarà gelosa e stavolta pure furibonda, visto che si sveglierà senza il marito accanto. La ragazza non troverà pace e Brooke continuerà a non darle una mano, visto che quando verrà a sapere che suo genero non è rientrato per la notte, sbufferà sonoramente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Quinn preoccupata per il suo matrimonio

Intanto alla Forrester, Quinn continuerà a notare che suo marito è distante. La Fuller si illuderà che suo marito sia preso dalle mille preoccupazioni – a cui si è aggiunta quella per Steffy – e che sia davvero appassionato di pickleball, a cui dice di andare a giocare al club. Quinn sarà però ben consapevole che la verità sia che lui non riesce ancora a fidarsi totalmente di lei e che le cose tra loro debbano ancora sistemarsi. Peccato che la realtà sia ben'altra e che lo stilista sia sì impegnato ma con un'altra donna, non con lo sport. Si scoprirà che Eric ha ripreso a frequentare e ad andare a letto con Donna Logan, l'unica in grado di fargli provare ancora passione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.