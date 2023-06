La Promessa Anticipazioni 28 giugno 2023: Tragiche notizie. Manuel è scomparso!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel scomparirà nel nulla e lascerà tutti molto preoccupati mentre Teresa rinuncerà per sempre a Mauro.

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 giugno 2023 alle ore 14.45 su Canale5, Manuel partirà di nascosto, dopo la battuta di caccia, per partecipare alla Coppa de Los Pedroches. Le Anticipazioni della Soap spagnola ci rivelano che il ragazzo tarderà a ritornare e tutti saranno in pensiero per lui, persino Jana, al corrente di dove il giovane si sia recato. Intanto Teresa affronterà Leonor e non solo le dirà di essere al corrente della sua relazione con Mauro ma le confermerà di non volersi mettere in mezzo. La cameriera, dopo questo grande gesto d'amore, crollerà davanti a Simona e Candela e in lacrime dirà loro che tra lei e il suo fidanzato è tutto finito. Maria investigherà su Curro e sulla sua infanzia con Romulo, scatenando nel maggiordomo molto fastidio. Cruz e Don Alonso invece cercheranno un modo per rivelare al loro figlio che presto diventerà il nuovo marito di Jimena.

Anticipazioni La Promessa: Manuel scompare nel nulla!

Manuel è stato costretto a partecipare alla battuta di caccia in onore del duca. Il ragazzo ha avuto molto paura di non riuscire a prepararsi a dovere per la Coppa de Los Pedroches, a cui si è iscritto per dimostrare ai suoi tutto il suo valore con l'aviazione. Dopo essersi assicurato che tutto fosse pronto, il Lujan prenderà il volo. Purtroppo però la sua assenza alla tenuta desterà grande preoccupazione. Il marchese non tornerà infatti all'orario stabilito e lascerà tutti molto spaventati per la sua sorte. Anche Jana, tra le poche persone a conoscenza dei suoi piani, sarà in pensiero e sarà terrorizzata dall'idea che il giovane sia stato colpito dalla tempesta e che possa essergli successo qualcosa di molto grave.

La Promessa Anticipazioni: Teresa rinuncia per sempre a Mauro

Teresa ha promesso di sostenere Mauro e di non abbandonarlo davanti al dolore di una storia d'amore impossibile. La ragazza farà molto di più. Capito che la marchesina è innamorata davvero del suo fidanzato, deciderà di farsi da parte e lo dirà chiaramente a Leonor. Il suo sarà un gesto d'affetto infinito ma purtroppo, come era prevedibile, crollerà e scoppierà in pianto davanti a Candela e Simona, rivelando loro della fine del suo fidanzamento. Intanto Maria, nuova alleata di Jana, chiederà a Romulo informazioni su Curro e sulla sua infanzia. Queste domande infastidiranno il maggiordomo, che potrebbe addirittura insospettirsi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz e Alonso pronti a un nuovo matrimonio

Cruz ce l'ha fatta. I suoi piani hanno portato grandi e buoni risultati, visto che il duca ha proposto a Don Alonso di combinare un matrimonio tra Jimena e Manuel. Le nozze sono convenienti per entrambi, visto che Jimena con la sua vedovanza, non sarà di certo appetibile per altri partiti. I marchesi de Lujan dovranno però informare di queste novità il loro figlio e di certo non sarà facile convincerlo a mettere da parte il suo spirito di libertà.

