Terra Amara Anticipazioni 28 giugno 2023: Mujgan spara a Zuleyha!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 28 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan è convinta di aver ucciso Zuleyha, ma...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 giugno, alle 14.10, Mujgan dà appuntamento a Zuleyha nel bosco fingendosi Yilmaz. L'ex sarta, una volta raggiunto il luogo dell'incontro, si ritrova davanti la dottoressa che le punta contro una pistola. L'Hekimoglu pretende che s'impicchi: per non rischiare di finire in carcere, non si sporcherà le mani. La Altun, però, non cede al ricatto e tra le due inizia una colluttazione, al termine della quale al medico parte un colpo che raggiunge la rivale in amore al petto. Con l'aiuto di Behice, Mujgan inscena il suicidio di Zuleyha. Zia e nipote fuggono via. Intanto, alla tenuta sono cominciate le ricerche della signorina; sarà Rasit a trovarla in gravi condizioni...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan legge una lettera...

Behice non è riuscita ad uccidere Zuleyha, e non è neanche riuscita a convincere Mujgan che sbarazzarsi di lei fosse la sua unica salvezza. Pertanto, determinata a non darsi per vinta, la donna ha escogitato un altro folle piano. Behice ha fatto arrivare nelle mani della nipote, già psicologicamente fragile, una finta lettera in cui la sua rivale in amore avrebbe confessato a Yilmaz che il padre biologico del piccolo Adnan in realtà non è Demir, bensì lui stesso. Convinta che, una volta appresa la verità sulla paternità, l'Akkaya le avrebbe detto addio per sempre, l'Hekimoglu ha preso una drastica decisione...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan obbliga Zuleyha ad impiccarsi!

La dottoressa si finge l'ex meccanico e chiede un appuntamento segreto alla Altun. Quando quest'ultima si presenta nel luogo dell'incontro, invece di Yilmaz si ritrova davanti Mujgan... armata. Quest'ultima pretende che Zuleyha s'impicchi, perché vuole che muoia, ma non vuole finire in carcere per il suo omicidio. La nuora di Hunkar, però, prende una boccata di coraggio e le fa sapere di non avere la minima intenzione di assecondarla.

Mujgan spara a Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 giugno 2023

Inizia una colluttazione tra la Altun e la Hekimoglu, che culmina in tragedia: alla seconda parte un colpo di pistola, che raggiunge la prima al petto. Il medico è sotto shock, incredula di essersi davvero sporcata le mani di sangue. Interviene prontamente Behice, la quale aiuta Mujgan ad inscenare il suicidio di Zuleyha. Dopodiché, le due se la danno a gambe levate. Intanto, alla villa, l'assenza della signorina comincia a farsi sentire; preoccupati, danno avvio alle sue ricerche. A ritrovarla in gravi condizioni sarà il maldestro braccio destro di Hatip, Rasit... la Altun sarà ancora viva?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 giugno al 2 luglio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.