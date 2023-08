Beautiful, Terra Amara, La Promessa e My Home My Destiny Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 28 agosto 2023, su Canale 5.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 agosto 2023 - Sheila aggredirà Li per fermarla e impedirle di rispondere al telefono e alla chiamata di Ridge. La Carter riacquisterà la calma e, ripreso il controllo, si scuserà con la dottoressa per averla colpita e messa ko e veglierà insieme a lei il loro bambino. Intanto Ridge e Taylor si affretteranno per informare tutti dell’evasione della malefica rossa. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 agosto 2023 - Fekeli è un'anima in pena. L'uomo non riesce a darsi pace: era ad un passo dal coronare il proprio sogno d'amore, poiché Hunkar aveva accettato di sposarlo. A breve si sarebbe celebrato il loro matrimonio, ed invece è stato appena celebrato il funerale della signora. Fekeli sa di doversi rassegnare ad una vita senza Hunkar, l'unica donna che abbia mai amato, però sa anche di non potersi rassegnare a lasciare impunito il suo assassinio. Il padrino di Yilmaz vuole vendicare Hunkar, e giura che riuscirà nell'impresa...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 28 agosto 2023 - Manuel penserà di fuggire con Jana e di coronare il loro sogno d’amore. Il ragazzo scriverà una lettera alla cameriera e la inviterà a recarsi all’hangar, dove prenderanno l’aereo per darsi alla fuga. Purtroppo la ragazza non leggerà il messaggio e non si recherà all’appuntamento, spezzando il cuore del Lujan. Intanto Cruz e Alonso daranno il loro consenso e Leonor potrà partire per Parigi mentre Camillo dovrà verificare se le condizioni economiche dei marchesi sono davvero così indigenti come dicono i domestici mentre Maria frenerà Jana dal commettere un’imprudenza. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 28 agosto 2023 - Nermin scoprirà che Benal è incinta e che il figlio che porta in grembo è di Mehdi. Le due donne si alleeranno, sperando che il Karaca si allontani da Zeynep e i due divorzino. Intanto Sultan cercherà di capire cosa stia combinando sua figlia e la metterà alle strette. Emine però non potrà certo rivelarle tutti i dettagli della sua relazione con Faruk, così come non potrà raccontare nulla alla sua amica. Mehdi verrà a sapere del bambino in arrivo ma soprattutto che la sua famiglia ne era a conoscenza e che non gli ha detto nulla. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

