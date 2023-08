Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 28 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Zuleyha promette a Demir che resterà al suo fianco, Fekeli promette a se stesso che non lascerà impunito l'omicidio di Hunkar...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 agosto, alle 14.10, la morte di Hunkar ha gettato nello sconforto in più, ed in particolare gli Yaman. Zuleyha, oltremodo provata, sta cercando di consolare Demir, tanto che arriva a giurargli lealtà. Nonostante ciò, la giovane ribadisce di non farlo perché ne è innamorata. Intanto, Fekeli giura vendetta: chi ha ucciso la promessa sposa deve pagare…

Terra Amara Anticipazioni: La tragica morte di Hunkar...

Hunkar era entrata in possesso di alcune prove schiaccianti contro Behice, e, servendosi di esse, aveva tentato di sbarazzarsi di lei. Infatti, la signora aveva scoperto che Behice si era macchiata dell'omicidio dei suoi due mariti, perché bramosa del loro denaro. Così, Hunkar ha minacciato l'assassina: se non se ne fosse andata da Cukurova, l'avrebbe fatta sbattere in carcere. Behice, sentendosi messa alle strette, l'ha pugnalata all'altezza del cuore per due volte consecutive, non lasciandole scampo.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha fa una promessa a Demir!

Tutto il paese è scosso per la tragica - e violenta - morte della donna, ma nessuno è tanto addolorato quanto Demir. Quest'ultimo non riesce a credere che non potrà mai più rivedere né tantomeno parlare con Hunkar, l'amata madre. Inoltre, come se non bastasse, lo Yaman deve persino fare i conti con un'altra dura realtà: ad avere le mani sporche del suo sangue potrebbe essere proprio Sevda, colei la quale lui ha sempre considerato come una seconda mamma. Zuleyha, altrettanto sofferente, prende una decisione inaspettata. Per far sentire a Demir tutto il proprio sostegno, l'ex sarta gli giura lealtà: resterà al suo fianco, qualsiasi cosa accada. Tuttavia, l'Altun ci tiene a precisare che ciò non voglia dire che abbia cominciato ad amarlo...

Fekeli non avrà alcuna pietà, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 agosto 2023

Fekeli è un'anima in pena. L'uomo non riesce a darsi pace: era ad un passo dal coronare il proprio sogno d'amore, poiché Hunkar aveva accettato di sposarlo. A breve si sarebbe celebrato il loro matrimonio, ed invece è stato appena celebrato il funerale della signora. Fekeli sa di doversi rassegnare ad una vita senza Hunkar, l'unica donna che abbia mai amato, però sa anche di non potersi rassegnare a lasciare impunito il suo assassinio. Il padrino di Yilmaz vuole vendicare Hunkar, e giura che riuscirà nell'impresa...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.