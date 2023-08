La Promessa Anticipazioni 28 agosto 2023: Manuel dà appuntamento a Jana per fuggire insieme ma lei non si presenta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel vorrà fuggire con Jana ma lei non leggerà il suo messaggio e non si presenterà all'appuntamento con lui.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale5 il 28 agosto 2023, alle ore 14.45, ci rivelano che Manuel penserà di fuggire con Jana e di coronare il loro sogno d’amore. Il ragazzo scriverà una lettera alla cameriera e la inviterà a recarsi all’hangar, dove prenderanno l’aereo per darsi alla fuga. Purtroppo la ragazza non leggerà il messaggio e non si recherà all’appuntamento, spezzando il cuore del Lujan. Intanto Cruz e Alonso daranno il loro consenso e Leonor potrà partire per Parigi mentre Camillo dovrà verificare se le condizioni economiche dei marchesi sono davvero così indigenti come dicono i domestici mentre Maria frenerà Jana dal commettere un’imprudenza.

Anticipazioni La Promessa: Manuel vuole fuggire con Jana ma…

Jana ha confessato a Manuel di amarlo anche lei e il ragazzo, nonostante l’impegno preso, ha cominciato a pensare di fuggire insieme alla cameriera. Il marchesino preparerà la loro fuga in aereo e manderà un messaggio alla giovane, affinché lei lo raggiunga nell’hangar e possano andarsene senza essere fermati. Jana però non leggerà il biglietto e non si presenterà all’appuntamento, lasciando il Lujan con il cuore spezzato. Il giovane prenderà il suo velivolo e si alzerà in volo.

La Promessa Anticipazioni: Maria narcotizza Jana e le impedisce di aggredire il Barone

Jana è passata all’attacco contro il Barone. La ragazza ha cominciato a scrivergli messaggi minatori e si è persino procurata una pistola. Maria, dopo aver salutato Salvador, troverà l’arma rubata dall’amica e capirà che la giovane ha idee malsane. Deciderà quindi di fermarla e per farlo, userà del cloroformio per addormentarla e impedirle di fare qualsiasi mossa. Peccato però che il suo gesto altruistico finirà per mettere Jana nei guai con Manuel.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Camilo indaga per “salvare” Jimena

Cruz e Alonso acconsentiranno finalmente al viaggio di Leonor a Parigi. I marchesi si convinceranno a lasciar partire la loro bambina e aiutarla finalmente a ritrovare il sorriso. Intanto Camillo riceverà il preciso ordine – da parte del duca de Los Infantes – di informarsi sulle reali condizioni economiche dei marchesi e di stare attento a Jimena, che potrebbe non sposare Manuel. Se il duca avesse la conferma che i De Lujan sono in bancarotta, annullerebbe il matrimonio.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.