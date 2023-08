My Home My Destiny Anticipazioni dal 28 agosto al 2 settembre 2023: Mehdi scopre che Benal è incinta di suo figlio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di My Home My Destiny, la nuova Soap del pomeriggio di Canale5, con protagonista Demet Ozdemir. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

My Home my Destiny è la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol, che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi, in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 28 agosto al 2 settembre 2023 , alle ore 15.45.

Puntata di Lunedì 28 agosto 2023

Emine sta nascondendo a tutti la sua relazione con Faruk, consapevole che la madre Sultan non approverebbe e che l’amica Zeynep si sentirebbe tradita dal suo comportamento. Nel frattempo, la Gosku si decide a raccontare a Mehdi tutta la verità sulla gravidanza di Benal, lasciando sconvolto il meccanico che cerca immediatamente un confronto con la sua ex amante. Lei, dopo aver parlato cn Nermin della sua gravidanza e aver concordato con la donna di usare il bambino in arrivo per separare Mehdi e Zeynep una volta per tutte, racconta al Karaca di come la sua famiglia ha cercato di metterla in difficoltà, offrendole anche soldi per abortire. Vedendo Mehdi così coinvolto dalla notizia della paternità, Zeynep vacilla nuovamente e non sa se continuare o meno il matrimonio.

Puntata di Martedì 29 agosto 2023

Mehdi ha scoperto che Benal lo sta per rendere padre e che tutta la sua famiglia era al corrente della situazione, tanto da arrivare a chiedere alla sua ex amante di abortire senza neppure consultarlo. Furioso oltre ogni dire, mentre tenta di convincere la moglie Zeynep a rimanere comunque al suo fianco poiché innamorato di lei e di lei soltanto, Mehdi ha un lungo confronto con la sua famiglia e scopre che dietro alle minacce a Benal ci sono la sorella Cemile e Sultan. Offesa per la discussione con il fratello, che ha sempre e solo cercato di proteggere con le sue azioni, Cemile si trasferisce dalla madre di Emine proprio mentre Zeynep, attraverso una lettera, fa sapere a Mehdi che ha intenzione di rinunciare al loro amore.

Puntata di Mercoledì 30 2023

Emine vorrebbe vivere la sua relazione con Faruk alla luce del sole ma ormai è tardi per dire la verità: Zeynep si fida di lei e rimarrebbe sconvolta dalle bugie che le ha rifilato per settimane, mentre la madre Sultan non approverebbe mai un ragazzo che non sia un rispettabile lavoratore del quartiere. Insospettita, Sultan decide di pedinare la figlia che ha un confronto con Faruk il quale dovrà momentaneamente allontanarsi dalla relazione. Nel frattempo, distanti più che mai a causa del bambino che Benal porta in grembo, Mehdi e Zeynep proveranno a vivere separati per comprendere cosa fare del loro matrimonio, fino a quando la Gosku non arriverà a capire i reali sentimenti per il bel meccanico, prendendo una decisione shock.

Puntata di Giovedì 31 agosto 2023

A casa Karaca si discute del futuro di Benal e si suo figlio, per i quali Zeliha ha deciso di acquistare una casa così da poter essere certa di far parte della vita del nipote. Decisione che ha, inevitabilmente, messo ancora più in crisi Mehdi e Zeynep. Lei, tuttavia, ignora le proteste della madre adottiva Nermin e confessa al Karaca di aver deciso di rimanere al suo fianco nonostante il bambino in arrivo. Nel frattempo, scoperta dalla madre che l’ha messa alle strette a causa della sua relazione con Faruk, Emine lascia la casa di Sultan con una lettera e si trasferisce dal suo fidanzato, che è felicissimo di vederla lottare per loro. Per sistemare le cose con la figlia dopo l’ultima discussione, Nermin invita tutti a trascorrere qualche giorno di relax in uno degli alberghi di proprietà di Faruk.

Puntata di Venerdì 1° settembre 2023

La fortuna non gioca a favore di Emine. Dopo aver abbandonato la sua casa, suscitando la tremenda ira di Sultan che è pronta a ripudiarla come figlia, la ragazza si è trasferita da Faruk e lui le propone di festeggiare questo grande passo con una piccola fuga romantica. Peccato che il ricco rampollo scelga proprio lo stesso albergo in cui Nermin ha invitato Mehdi e Zeynep a trascorrere la loro luna di miele con alcuni amici e familiari, tra cui Sultan. La speranza di non incontrare nessuno è vana: Zeynep ed Emine si incrociano nel corridoio dell’albergo e ora tutta la verità su Faruk verrà a galla.

Puntata di Sabato 2 settembre 2023

Annoiata dalla vita da single e desiderosa di ricevere qualche attenzione in più visto il suo stato interessante, Benal si trasferisce a casa di Mehdi per la gioia di Zeliha che l’accoglie a braccia aperte. Mentre si sta per traferire, tuttavia, Benal incontra l’ex marito che proverà a farle cambiare idea mettendola all’angolo. Salvata dal tempestivo intervento di Mujgan, l’infermiera si sentirà molto stanca e si addormenterà appena giunta a casa, non riuscendo ad attendere Mehdi e Zeynep per parlare con loro del trasferimento. Tornati a casa dal weekend romantico, la coppia rimarrà scioccata dalla novità e la Gosku non nasconderà di essere parecchio infastidita dalla questione. Cosa farà Mehdi?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.