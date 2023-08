La Promessa Anticipazioni Puntate dal 28 agosto al 2 settembre 2023: Manuel vittima di un incidente aereo. Il Lujan è morto?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

Puntata di Lunedì 28 agosto 2023

Nonostante i suoi sforzi, Maria non è riuscita a frenare la partenza di Salvador. I soldi da lei offerti non sono bastati e il ragazzo dovrà partire per l’Africa, lasciando la sua fidanzata con il cuore spezzato e preoccupata per Jana. La Fernandez ha scoperto infatti che la sua amica intende uccidere il Barone e cercherà di fermarla. Intanto il nobile, ignaro di essere nel mirino di più di una persona, continuerà a voler sedurre Teresa ma stavolta la cameriera avrà capito le sue intenzioni e accetterà l’aiuto di Pia e Mauro. Martina otterrà dagli zii il via libera per la partenza di Leonor. La cugina potrà partire per Parigi. Purtroppo però nessuno saprà che tutto questo fa parte di un piano di Martina, che sembrerà sempre più misteriosa.

Puntata di Martedì 29 agosto 2023

A La Promessa ci sarà grande tensione. Manuel e il Barone sono scomparsi. Il giovane Lujan è sparito con il suo aereo e la Guardia Civile informerà la tenuta che si è verificato un incidente aereo proprio vicina a La Puebla. Alonso partirà per accertarsi dei fatti e scongiurare che suo figlio sia in pericolo. Del Barone si saranno invece perse le tracce dal mattino presto. Sembrerà che il nobile sia partito molto presto, senza avvertire nessuno. La famiglia crederà che abbia deciso di visitare alcuni suoi amici a Cordoba ma Cruz non ne sarà convinta e si sentirà a disagio per questa situazione. Pia e Teresa saranno molto inquiete e sarà evidente che le due nascondano un segreto.

Puntata di Mercoledì 30 agosto 2023

Don Alonso confermerà purtroppo che l’aereo coinvolto nell’incidente era quello di Manuel. Il ragazzo è precipitato ed è sicuramente morto. Romulo darà la notizia a tutti i domestici, che si adopereranno per vestire a lutto la tenuta. Cruz sarà disperata ma manterrà il suo solito contegno. La marchesa sarà preoccupata anche per il padre ma cercherà di non darlo troppo a vedere. Jimena invece scoppierà in lacrime tanto forte da spingere Cruz a chiedere che la ragazza venga sedata con il laudano. Candela ricorderà il momento in cui ha dovuto dire addio al marito mentre Simona non vorrà farne menzione. Padre Camillo se ne renderà conto e ne sarà incuriosito. Jana non riuscirà a trovare pace e si aggirerà nell’hangar ricordando gli incontri intimi avuti con il Lujan, da lei tanto amato.

Puntata di Giovedì 31 agosto 2023

La Promessa gioirà per la notizia che Manuel è ancora vivo ma la gioia scomparirà quando si saprà che il ragazzo è gravemente ferito ed è ricoverato in ospedale con una grave ferita alla testa. I marchesi decideranno di riportarlo a casa e di prestargli loro le cure necessarie. Il Duca De Los Infantes vedrà sfumare la sua occasione di liberarsi dei Lujan; la morte del marchesino sarebbe stata davvero la soluzione pe tutto. Il nobile chiederà a Camillo di continuare a indagare, in modo da avere le prove della rovina di Don Alonso e opporsi al matrimonio di Jimena. Cruz continuerà a essere in ansia per suo padre, soprattutto dopo aver saputo che gli amici del Barone non hanno idea di dove si sia cacciato. Jana dovrà sbrigarsi a far sparire le lettere minacciose ma quando cercherà di eliminarle, Curro la sorprenderà.

Puntata di Venerdì 1° settembre 2023

Jana riuscirà a impedire che Curro scopra cosa ha fatto ma non riuscirà a nascondere di essere tesa. Anche Pia, Teresa e Maria continueranno a essere strane e nervose e sarà ovvio che nascondano tutte qualcosa. Petra se ne accorgerà e chiederà spiegazioni ma crederà che le donne parlino male alle sue spalle. Candela interverrà dicendole che stavano parlando di Padre Camillo ma la cosa non calmerà la domestica anzi la renerà ancora più furiosa. Tutti si prepareranno ad accogliere Manuel di ritorno alla tenuta e Camillo cercherà di insinuare in Jimena dei dubbi. Non sarà facile per lei occuparsi di una persona malata… Intanto Lope si offrirà di tirar su il morale di Maria e chiederà aiuto a Mauro e a Teresa ma niente riuscirà a far sorridere la cameriera. La giovane avrà infatti un brutto presentimento e l’arrivo di una lettera potrebbe confermare i suoi timori.

Puntata di Sabato 2 settembre 2023

Cruz è in allarme perché suo padre non torna a casa e non riesce a rintracciarlo da nessuna parte. Petra informa Camillo che Simona e Candela parlano male di lui e l’uomo si mette a origliare le loro conversazioni. Jana prepara la stanza per il ritorno di Manuel e Jimena le chiede di aiutarla e le rivela di apprezzarla molto come persona e come cameriera. Petra capisce che Teresa nasconde qualcosa e vorrebbe metterla con le spalle al muro ma Pia interviene per salvarla. Romulo ringrazia Jana per averlo curato dopo l’aggressione mentre Maria riceve una lettera da Salvador.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.