My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2023: Nermin e Benal alleate. Zeynep è in pericolo?

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 28 agosto 2023, alle ore 15.45, Nermin scoprirà che Benal è incinta e che il figlio che porta in grembo è di Mehdi. Le due donne si alleeranno, sperando che il Karaca si allontani da Zeynep e i due divorzino. Intanto Sultan cercherà di capire cosa stia combinando sua figlia e la metterà alle strette. Emine però non potrà certo rivelarle tutti i dettagli della sua relazione con Faruk, così come non potrà raccontare nulla alla sua amica. Mehdi verrà a sapere del bambino in arrivo ma soprattutto che la sua famiglia ne era a conoscenza e che non gli ha detto nulla.

Anticipazioni My Home My Destiny: Nermin e Benal alleate

Zeynep si è sacrificata per riavvicinare Benal e Mehdi per amore del bambino in arrivo. La ragazza spingerà la sua ex amica a farsi di nuovo avanti con il Karaca e soprattutto a uscire allo scoperto. Sarà però lei a informare il marito che il figlio della sua ex, è suo. Questa situazione farà ben sperare sia Benal che Nermim, che si alleeranno. Le due crederanno che Mehdi potrebbe decidere di divorziare da Zeynep e sposare la sua amante, per prendersi le sue responsabilità. Nermin cercherà addirittura un modo per convincere la sua bambina a lasciare casa dei suoi suoceri e tornare da lei.

My Home My Destiny Anticipazioni: Sultan preoccupata per Emine

Emine continuerà a vedere di nascosto Faruk, senza poter rivelare a nessuno che della loro relazione. Sultan però comincerà seriamente a preoccuparsi per il comportamento della figlia e le chiederà di spiegarle qualcosa. La ragazza cercherà di rassicurare la madre ma senza darle alcun dettaglio, che possa in qualche modo farle capire con chi si sta frequentando.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi scopre che la sua famiglia gli ha mentito

Zeynep deciderà di rivelare a Mehdi di Benal, visto che nessuno gli ha ancora confessato la verità. Il ragazzo rimarrà senza parole ma soprattutto sarà molto deluso dal fatto che la sua famiglia non gli abbia detto nulla. Il Karaca tornerà a casa furioso e affronterà le sue sorelle e sua madre, per sapere perché siano intervenute. La risposta che avrà, non gli piacerà per nulla.

