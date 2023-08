Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 28 agosto al 3 settembre 2023: Behice si fa sparare e rischia di morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 28 agosto al 3 settembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 28 agosto al 3 settembre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 28 agosto 2023

La morte di Hunkar ha gettato nello sconforto in più, ed in particolare gli Yaman. Zuleyha, oltremodo provata, sta cercando di consolare Demir, tanto che arriva a giurargli lealtà. Nonostante ciò, la giovane ribadisce di non farlo perché ne è innamorata. Intanto, Fekeli giura vendetta: chi ha ucciso la promessa sposa deve pagare.

Puntata in onda Martedì 29 agosto 2023

Mujgan è arrabbiata con Yilmaz: ha trovato la dichiarazione con cui lui concedeva a Demir il diritto di utilizzare il documento in questione come prova per farla incriminare per il tentato omicidio di Zuleyha. Tra i due esplode una lite violenta, ed interviene Fikret. Quest'ultimo ammette di essere entrato in possesso della suddetta dichiarazione frugando nei cassetti dello studio dell'imprenditore. Fikret lo ha fatto perché detesta lo Yaman con tutto se stesso.

Puntata in onda Mercoledì 30 agosto 2023

Durante il processo, Sevda è riuscita a dimostrare la propria innocenza: era a casa il giorno dell'omicidio di Hunkar. Il giudice decide di rilasciarla. Demir, amaramente pentito di averla accusata, si scusa, però lei ancora non se la sente di perdonarlo. In un secondo momento, Ozcan, convinto che Sevda sia colpevole, raduna un gruppo di uomini per farla linciare. Zuleyha, però, interviene tempestivamente.

Puntata in onda Giovedì 31 agosto 2023

Zuleyha è sconcertata. L'ex sarta sta assistendo con sgomento ad un incontro tra il procuratore, il signor Vedat, il capo della gendarmeria e Demir: i quattro si sono riuniti per esaminare l'omicidio Hunkar. Durante la loro conversazione, l'Altun sente una frase che accende in lei un forte sospetto su chi possa essere l'assassino della suocera.

Puntata in onda Venerdì 1° settembre 2023

Dopo che Fekeli le ha consigliato di tornare a Istanbul, Behice escogita un piano per restare a Cukurova. Erdinic, un malvivente da lei pagato appositamente per fare ciò, prima l'aggredisce e poi le spara; tuttavia, per errore il proiettile la raggiunge allo stomaco, anziché alla spalla. Erdinic, temendo di finire in carcere, non l'accompagna in ospedale, ma lascia Behice da sola, in mezzo al nulla, agonizzante.

Puntata in onda Sabato 2 settembre 2023

Mujgan si rende conto della gravità della situazione, così affronta Fekeli e Yilmaz a brutto muso: li accusa di essere la causa dell'incidente che ha avuto Behice. Dopodiché, Fikret cerca di consolare la dottoressa, mentre l'infermiera Neriman li osserva. Intanto, Demir chiede a Sevda di andare a vivere alla tenuta.

Puntata in onda Domenica 3 settembre 2023

Zuleyha è felice che Demir e Sevda si siano riconciliati, così come è contenta che quest'ultima abbia accettato di andare a vivere alla villa. Saniye, invece, non è dello stesso avviso. La moglie di Gaffur crede che in questo modo figlio e nuora stiano infangando la memoria di Hunkar.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.