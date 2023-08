Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2023: Sheila aggredisce Li ma poi si allea con lei!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila mette ko Li ma poi...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 28 agosto 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Sheila aggredirà Li per fermarla e impedirle di rispondere al telefono e alla chiamata di Ridge. La Carter riacquisterà la calma e, ripreso il controllo, si scuserà con la dottoressa per averla colpita e messa ko e veglierà insieme a lei il loro bambino. Intanto Ridge e Taylor si affretteranno per informare tutti dell’evasione della malefica rossa.

Anticipazioni Beautiful: Sheila aggredisce Li

Sheila ha scoperto che Finn è vivo. La Carter è rimasta senza parole soprattutto per via del fatto che Li non ha detto a nessuno la verità, neanche a Steffy. La situazione tra le due donne si è fatta subito molto tesa e degenererà con l’arrivo della chiamata di Ridge. Li riceverà una telefonata dal Forrester, preoccupato per lei e deciso a informarla dell’evasione di Sheila. La malefica rossa impedirà alla dottoressa di rispondergli e per farlo dovrà aggredirla e metterla al tappeto.

Beautiful Anticipazioni: Sheila si scusa con Li e si allea con lei

Sheila metterà ko Li. La rossa l’aggredirà mettendola al tappeto ma poi, resasi conto di non potersi liberare della dottoressa, si inchinerà su di lei e l’aiuterà ad alzarsi. Dopo essersi scusata, le chiederà di sotterrare l’ascia di guerra e di occuparsi entrambe del loro figlio, bisognoso di aiuto e in fase di miglioramento. Finn darà infatti i primi segni di ripresa e darà alle sue mamme la certezza che presto si risveglierà. Li sembrerà accettare la tregua con la sua nemica e anzi le prometterà di non metterle più i bastoni tra le ruote. Ma sarà un bluff!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge in allarme

Mentre a casa di Li, lei e Sheila si alleeranno per aiutare Finn a riprendersi, alla Forrester Creations, Ridge e Taylor si preoccuperanno di avvertire tutti che la Carter è evasa. I due penseranno di informare prima di tutto Li e poi tutta la loro famiglia, compresa Brooke, che potrebbe subire la vendetta della rossa, decisa a fargliela pagare una volta per tutte.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 agosto al 3 settembre 2023.

