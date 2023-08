Beautiful, Terra Amara, La Promessa e My Home My Destiny Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 25 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi e, per finire, alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 agosto 2023 - Quinn sarà spaventatissima. La Fuller crederà che il marito abbia avuto un infarto e chiamerà Bridget. La Forrester la rincuorerà e le dirà che suo padre non sta correndo alcun pericolo. Le dirà però che si informerà presto su cosa sia successo davvero. Intanto a casa di Li, Sheila chiederà di sapere dove la donna abbia seppellito il figlio mentre Taylor e Ridge verranno informati da Baker che Sheila è evasa. Hope, arrivata al club, scoprirà Eric e Donna insieme e affronterà la zia. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 25 agosto 2023 - il procuratore fa presente a Sevda che sono entrati in possesso di una prova schiacciante. Durante una perquisizione a casa sua, hanno trovato i gioielli che Hunkar indossava il giorno in cui è stata ammazzata. Pertanto, per loro non ci sono dubbi: è lei l'omicida. Intanto, Demir è accorso in caserma per far scagionare Sevda, certo che si tratti soltanto di uno spiacevole malinteso. Il giovane conosce bene l'artista, sa che non sarebbe capace di commettere un crimine del genere. Tuttavia, nel momento in cui apprende questa sconvolgente notizia, comincia a ricredersi... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 25 agosto 2023 - Romulo riuscirà a salvare la vita a Salvador ma il ragazzo dovrà partire immediatamente per il fronte. Intanto Jana confesserà a Manuel di ricambiare i suoi sentimenti ma di sapere che la loro storia non potrà mai e poi mai fiorire mentre il Barone cercherà di convincere il nipote a non sposare Jimena. Martina suggerirà a Leonor di andare a studiare a Parigi per allontanarsi dalla tenuta e da Mauro ma i marchesi non le permetteranno di partire. Don José si ripresenterà da Don Alonso con una scusa ma in realtà vorrà scoprire le novità che Padre Camillo è riuscito a ottenere. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 25 agosto 2023 - Zeynep vedrà Benal uscire dalla stanza di Mehdi e capirà che la donna le sta nascondendo qualcosa di più. Intanto Nermin spingerà Ekrem a mettersi in fila per donare il sangue al genero mentre Cemile affronterà Benal per sapere se la donna abbia o meno abortito. Emine, dopo alcune parole di incoraggiamento da parte della madre, deciderà di perdonare Faruk e finirà per credere che il ragazzo la voglia sposare. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

