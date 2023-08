La Promessa Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 agosto 2023: Jana vuole uccidere il barone!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 21 al 25 agosto 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi 21 al 25 agosto 2023.

Puntata di Lunedì 21 agosto 2023

Cruz, senza dirlo a nessuno, fa rientrare Eugenia in sanatorio. Curro è sotto shock, dato che non ha neanche avuto modo di salutare la madre. Zia e nipote hanno un battibecco in merito alla partenza improvvisa di Eugenia. Dopodiché, Jana vede Curro piangere, e lei tenta di consolarlo. Il barone, invece, lo sgrida, imponendogli di assumere un comportamento da "uomo"; Jana prende le difese del giovane, suscitando l'ira dell'uomo. Nel frattempo, Manuel confida a Carolina di essere felice di sposare Jimena, tanto che con lei intende avere degli eredi a cui lasciare la tenuta. In un secondo momento, arrivano i duchi de Los Infantes, e durante la cena con questi ultimi il signorino chiede ufficialmente la mano di Jimena.

Puntata di Martedì 22 agosto 2023

Manuel ha regalato a Jimena un anello di fidanzamento. Intanto, Pia chiede a Jana aiuto con Don Romulo, il quale è stato vittima di un violento pestaggio. La cameriera assicura alla governante che il maggiordomo non versa in gravi condizioni; poi aggiunge che sospetta che sia stato il barone a tendergli la trappola. Dopotutto, lui stesso lo aveva mandato a Lujan per una commissione. Martina, invece, arriva a La Promessa: è la nipote di Alonso, e sarà incaricata ad aiutare Leonor a riprendersi. Nel frattempo, Jana confida a Maria di aver notato che l'anello che indossa il barone è lo stesso che indossava l'uomo che uccise la madre, e giura vendetta.

Puntata di Mercoledì 23 agosto 2023

Candela trova dei documenti sospetti, e Salvador è costretto a vuotare il sacco: con l'aiuto di Miguel e Lope è riuscito ad ottenere un certificato di idoneità per evitare il servizio di leva obbligatorio. La cuoca gli assicura che non lo denuncerà. Intanto, Jana entra nell'hangar e sorprende Manuel insieme a Jimena. Il signorino, così, scatta ad entrambe una foto in ricordo della loro amicizia, facendo indispettire la cameriera. Petra, invece, rivela a Don Camilo che Manuel e la futura moglie si stanno sposando perché Cruz ha insistito: il loro matrimonio è l'unico mezzo che ha per risollevare le sorti de La Promessa.

Puntata di Giovedì 24 agosto 2023

Salvador viene arrestato e portato via dalla Guardia Civile, e Lope svela a Maria che cosa sta succedendo. Questi ultimi chiedono a Don Romulo di poter andare in caserma per cercare d'intercedere per il ragazzo. Intanto, il barone accusa il maggiordomo di avergli lasciato un biglietto minatorio nel libro, ma in realtà è stata Jana. La cameriera, allora, gliene lascia un secondo, scatenando l'ira dell'uomo, che minaccia Don Romulo di farlo uccidere. Dopodiché, Jana ruba una pistola dal comò del salotto. Don Camilo, invece, sprona Manuel a confidarsi con lui, ed il signorino gli confida che i de Lujan si trovano in una situazione economica complessa; così, gli fa capire che si sta sposando con Jimena solo per salvare la famiglia dalla bancarotta.

Puntata di Venerdì 25 agosto 2023

Jana confessa a Manuel di amarlo, ma gli dice anche che per loro non c'è alcun futuro. Intanto, Don Romulo convince il comandante del commissariato a ritirare le denunce contro Salvador, ma in cambio quest'ultimo dovrà partire la sera stessa per il fronte. I duchi de Los Infantes, invece, fanno una visita a sorpresa ai de Lujan. Don José vuole parlare con Camilo, la spia che ha ingaggiato per scoprire se stavolta la figlia avrà davvero un matrimonio felice. Camilo, allora, gli rivela che Cruz ha obbligato il figlio a sposare Jimena per salvare le finanze di famiglia.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.