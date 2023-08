Beautiful Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 agosto 2023: Sheila evade e scopre che Finn è vivo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 21 al 27 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 21 al 27 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 21 agosto 2023

Bill sta avendo una conversazione con Ridge. Il magnate è determinato a convincere lo storico rivale a perdonare Brooke e a tornare con lei. Intanto, la Logan senior non ha cambiato idea: Deacon non dovrà più frequentare le proprietà Forrester.

Puntata in onda Martedì 22 agosto 2023

Grace non demorde. La dottoressa sta cercando nuovamente di convincere Zende a battersi per Paris. Grace è certa che lui riuscirebbe nell'impresa di riconquistare il cuore della figlia. Tuttavia, quando la Buckingham junior viene a sapere che cosa sta facendo la madre va su tutte le furie. Per l'ennesima volta la giovane chiede a Grace di restare fuori dalla sua vita privata.

Puntata in onda Mercoledì 23 agosto 2023

Quinn è giù di morale. La donna è davvero stanca dell’atteggiamento scostante di Eric, il quale la lascia sempre sola. Allora, la Fuller prova a prendere la situazione di petto, cercando un dialogo ed un riavvicinamento. Peccato che, proprio nel bel mezzo della loro conversazione, il Forrester la liquiderà di nuovo, usando sempre come scusa di dover correre al club.

Puntata in onda Giovedì 24 agosto 2023

Carter va da Quinn con una scusa. L'avvocato vuole solo ribadirle che ha deciso di riprendere la relazione sentimentale con Paris ma non perché ne sia innamorato, bensì per riuscire a dimenticare lei.

Puntata in onda Venerdì 25 agosto 2023

Quinn sta monitorando i battiti di Eric, essendo in pensiero per la sua salute. Così, la designer nota ancora una volta che si registrano degli strani picchi. La Fuller, fortemente preoccupata per il marito, ne parla con Bridget, la quale, in quanto medico, cerca di farla tranquillizzare.

Puntata in onda Sabato 26 agosto 2023

Sheila riesce ad evadere dal carcere. Poco dopo, la Dark Lady fa una scoperta sconcertante: Finn non è morto, è ancora vivo, e Li lo sta curando in gran segreto in casa propria. Intanto, Donna prega Hope di non rivelare a nessuno di averla vista baciare Eric.

Puntate in onda Domenica 27 agosto 2023

Bridget è stupita per il fatto che Quinn stia monitorando i battiti di Eric; la donna, però, si giustifica dicendo che si tratta di sincera preoccupazione e non d'invasione di privacy. Intanto, Baker chiede a Ridge e a Taylor di dargli una mano a rintracciare Sheila, da poco evasa di prigione. Intanto, quest'ultima ha scoperto che Finn è ancora vivo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.