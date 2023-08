My Home My Destiny Anticipazioni dal 21 al 26 agosto 2023: Mehdi in fin di vita, Zeynep smaschera Benal

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di My Home My Destiny, la nuova Soap del pomeriggio di Canale5, con protagonista Demet Ozdemir. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 21 al 26 agosto 2023.

My Home my Destiny è la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol, che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi, in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 21 al 26 agosto , alle ore 15.45.

Puntata di Lunedì 21 agosto 2023

Benal ha chiesto aiuto a Zeynep, pur sapendo che il bambino che porta in grembo è frutto della relazione segreta con il marito Mehdi, e ora deve pagarne le conseguenze. La Gosku ha scoperto tutto sulla relazione tra i due dal momento che è stato proprio il meccanico a farle questa confidenza, ed è ancora molto furiosa con entrambi. Mentre Sakine cerca di mettere una buona parola per Mehdi, spiegando alla figlia che lui la ama come mai prima nessuna, Benal si trova a doversi difendere da Sultan e Cemile. Le due donne hanno scoperto che l’infermiera lavora a casa di Nermin e sono molto arrabbiate, dal momento che la donna aveva accettato una cospicua somma di denaro per sparire dalle loro vite per sempre, e invece le ha ingannate. Mentre si accende la discussione, l’amante di Ekrem capisce che Nermin non è più all’oscuro della loro relazione clandestina.

Puntata di Martedì 22 agosto 2023

Faruk continua a corteggiare Emine, anche se la giovane si fida sempre di meno delle sue lusinghe. L’amica di Zeynep è attratta dal rampollo ma vorrebbe riuscire a non cedere, soprattutto perché convinta che a lui piaccia ancora la Gosku. Complice una serata romantica e una massiccia dose di vino, tuttavia, Emine e Faruk finiscono a letto insieme dopo essersi confessati i reciproci sentimenti. Nel frattempo, Zeynep è ancora molto delusa da Mehdi e non riesce a perdonarlo, ma una notizia catastrofica le farà vedere le cose da un’altra prospettiva. Bayram è stato rapito e il Karaca, pur di non farla preoccupare, si è occupato personalmente di salvarlo da un gruppo di malviventi, finendo così accoltellato.

Puntata di Mercoledì 23 agosto 2023

Lottando tra le vita e la morte, Mehdi non può sapere che Zeynep farà di tutto per essere al suo capezzale in ospedale, avendo compreso finalmente dopo questo terribile episodio, di essere profondamente innamorata del bel meccanico. Al pronto soccorso succede un po’ di tutto nel frattempo: Bayram, sebbene timoroso della ritorsione dei malviventi nei suoi confronti, racconta per filo e per segno cosa è successo alla polizia, scatenando la furia della Gosku che è stanca del padre e del modo in cui riesce sempre a rovinarle la vita. Sapendola furiosa e disperata, Nermin accorre in ospedale per supportarla ma anche per metterla in guardia, non fidandosi nel reale rapporto tra Mehdi e Benal.

Puntata di Giovedì 24 agosto 2023

I medici non hanno risposte certe, solo il tempo potrà dire se Mehdi sarà abbastanza forte da superare il lungo intervento appena subito. Mentre tutti si mettono alla ricerca di sangue compatibile per aiutare il Karaca, Mujgan se la prende con Zeynep e l’accusa di aver causato tutto ciò che di brutto è successo a Mehdi negli ultimi tempi. Frustrata e furiosa, la Gosku trova conforto in Cemile che invece ha capito quanto lei sia innamorata del fratello.

Puntata di Venerdì 25 agosto 2023

Mehdi lotta tra la vita e la morte e tutti coloro che lo conoscono fanno di tutto per poterlo aiutare, compresa Nermin che incoraggia il marito Ekrem a donare il suo sangue dato che è compatibile. Nel frattempo, Zeynep è il fantasma di sé stessa e si rifiuta anche di mangiare, fino a che non avrà notizie migliori sulla sorte del marito. Cemile, preoccupata della possibile morte del fratello, corre ad interrogare Benal sulla gravidanza: se Mehdi dovesse morire, infatti, il bambino che l’infermiera porta in grembo sarebbe l’unico erede ancora in vita. Dopo aver risposto in modo evasivo all’interrogatorio, Benal costringe Cemile ad aiutarla e si reca in ospedale per assistere Mehdi. Qui, l’infermiera non si accorge di essere stata vista da Zeynep: in questo modo la ragazza comprende che la gravidanza non è frutto del matrimonio fallito della vicina di casa.

Puntata di Sabato 26 agosto 2023

Zeynep ha capito che Benal è incinta di Mehdi e trova il coraggio di raccontare tutto al marito quando lui si trova veramente vicino alla fine, almeno a detta dei medici. Sul letto d’ospedale, convinta che non potrà mai più rivederlo, la Gosku parla a cuore aperto e con le sue parole risveglia miracolosamente il marito, che tuttavia ammette di non ricordare nulla delle sue confessioni. Così, Zeynep intima a Benal di rivelare lei stessa di essere incinta e l’infermiera festeggia: è certa che Mehdi lascerà senza esitazione la moglie per crescere insieme a lei il loro bambino. Il Karaca si è ripreso perfettamente, ma deve osservare ancora riposo e stare attento alle ferite riportare durante la rissa. Per questo la notizia che Bayram ha deciso di mettersi a capo di una spedizione punitiva contro i malviventi, per vendicarlo, non sarà di certo la migliore che potesse ricevere nelle sue condizioni.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.