Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 agosto 2023: Demir trova il cadavere di Hunkar...

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 21 al 27 agosto 2023.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 21 al 27 agosto 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 21 agosto 2023

Fekeli e Demir sono preoccupati per Hunkar, la quale risulta ancora scomparsa. I due, allora, decidono di unire le forze per trovarla: entrambi ordinano ai loro uomini di cercarla in ogni dove. A Cukurova iniziano le ricerche di Hunkar.

Puntata in onda Martedì 22 agosto 2023

Durante le ricerche, Fekeli scopre che Hunkar è stata ritrovata morta. Addolorato, il padrino di Yilmaz si reca alla tenuta per darle l’ultimo saluto. Intanto, la notizia della tragica dipartita della dona comincia a diffondersi per tutta Cukurova, ed arriva anche all’orecchio di Mujgan. La dottoressa sospetta sin da subito che Behice sia coinvolta.

Puntata in onda Mercoledì 23 agosto 2023

Il corpo senza vita di Hunkar si trova alla tenuta. Tra i tanti che hanno raggiunto la villa per darle l'estremo saluto c’è Fikret. Quest’ultimo si sta aggirando con fare sospetto per la tenuta, intenzionato a raggiungere lo studio di Demir; qui trova una lettera in cui Yilmaz dichiara che a sparare a Zuleyha fu Mujgan. Inoltre, leggendo, il nipote di Fekeli capisce che i due rivali hanno deciso di mantenere il segreto per il bene delle famiglie; tuttavia, nel caso in cui fosse necessario, lo Yaman è autorizzato ad utilizzare la missiva in questione come prova incriminante.

Puntata in onda Giovedì 24 agosto 2023

Nel corso della veglia funebre di Hunkar, Sevda ha una confessione da fare a Demir. La donna confida al giovane che l'assassino della madre potrebbe aver provato a far sembrare l’omicidio una rapina finita male. Intanto, Mujgan continua a sospettare che Behice sia coinvolta nell'assassinio di Hunkar, e la mette con le spalle al muro; la zia, nervosa, minaccia di tornare ad Istanbul e di lasciarla sola a Cukurova. In un secondo momento, durante i funerali della signora, all'improvviso arrivano i gendarmi e arrestano Sevda.

Puntata in onda Venerdì 25 agosto 2023

Durante i funerali di Hunkar, i gendarmi arrestano Sevda, proprio con l’accusa di aver ammazzato la nemica. La cantante viene portata in caserma, perché il procuratore deve interrogarla. Le prove che la inchiodano sono schiaccianti: nel corso di una perquisizione in casa sua, sono stati trovati i gioielli che indossava Hunkar il giorno dell'omicidio. Demir, che era accorso sul posto per provare a farla rilasciare, lo scopre e resta senza parole.

Puntata in onda Sabato 26 agosto 2023

Non va in onda.

Puntata in onda Domenica 27 agosto 2023

Demir mette in dubbio l'innocenza di Sevda davanti al procuratore, mentre quest'ultima continua a discolparsi. Tuttavia, le prove che la inchiodano sono schiaccianti. Il giovane non sa che cosa pensare. Intanto, Fekeli, in preda alla disperazione, si sfoga sulla tomba di Hunkar. Behice, invece, si scaglia contro Mujgan, la quale ha osato accusarla di avere le mani sporche di sangue; l'Hekimoglu, pentita, implora il perdono della zia.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.