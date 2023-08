La Promessa Anticipazioni 25 agosto 2023: Don Romulo salva la vita a Salvador

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 agosto 2023 su Canale5.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 25 agosto 2023, alle ore 14.45, ci rivelano che Romulo riuscirà a salvare la vita a Salvador ma il ragazzo dovrà partire immediatamente per il fronte. Intanto Jana confesserà a Manuel di ricambiare i suoi sentimenti ma di sapere che la loro storia non potrà mai e poi mai fiorire mentre il Barone cercherà di convincere il nipote a non sposare Jimena. Martina suggerirà a Leonor di andare a studiare a Parigi per allontanarsi dalla tenuta e da Mauro ma i marchesi non le permetteranno di partire. Don José si ripresenterà da Don Alonso con una scusa ma in realtà vorrà scoprire le novità che Padre Camillo è riuscito a ottenere.

Anticipazioni La Promessa: Romulo salva la vita a Salvador

Salvador è stato prelevato dalla Guardia Civile e interrogato sino allo stremo. Il ragazzo rischia la pena capitale per aver falsificato l’esonero dall’esercito. Don Romulo risolverà la questione. Il maggiordomo eviterà che il giovane venga giustiziato ma in cambio di un grosso sacrificio. Salvador dovrà partire per il fronte quella sera stessa. Per Maria sarà un duro colpo ma dovrà lasciare andare il suo fidanzato.

La Promessa Anticipazioni: Il Barone tenta di convincere Manuel a non sposare Jimena

Manuel ha giurato di proteggere la tenuta e la sua famiglia. Per questo motivo sposerà Jimena anche se non ama lei ma Jana. La cameriera, dopo il loro incontro nell’hangar, gli confesserà di provare per lui i suoi stessi sentimenti ma di essere certa, quanto lo è lui, che il loro amore non possa fiorire. I due ragazzi, sebbene consapevoli di amarsi, non potranno stare insieme. Manuel dovrà rinunciare a tutto pur di salvare La Promessa ma il Barone, suo nonno, sembrerà non essere d’accordo. Gli consiglierà di rompere il fidanzamento e di accettare il suo aiuto ma il giovane marchese, orgoglioso, rinuncerà a questa offerta.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Padre Camillo rivela a Don José quello che ha scoperto

Padre Camillo ha scoperto gli inganni di Cruz e Don Alonso ma soprattutto ha saputo da Manuel il vero motivo per cui il ragazzo vuole sposare Jimena. Don José si presenterà a sorpresa alla tenuta e con la scusa di essere di passaggio per andare alle terme, si fermerà qualche ora a La Promessa. In realtà il duca vorrà parlare con il finto sacerdote, sua spia, e capire cosa abbia scoperto. Camillo gli confiderà di aver interrogato Manuel e di avere ora la certezza che i marchesi siano in bancarotta e che per salvare le finanze, vogliano il matrimonio. Intanto Martina suggerirà a Leonor di partire per studiare moda a Parigi e per allontanarsi da Mauro ma i marchesi non daranno il permesso alla figlia di allontanarsi da casa.

