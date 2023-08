Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2023: Quinn è spaventata. Eric sta avendo un infarto?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Quinn, spaventata che Eric possa avere avuto un infarto, chiamerà in soccorso Bridget. Intanto Sheila metterà Li in difficoltà.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 25 agosto 2023, alle ore 13.45, Quinn sarà spaventatissima. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Fuller crederà che il marito abbia avuto un infarto e chiamerà Bridget. La Forrester la rincuorerà e le dirà che suo padre non sta correndo alcun pericolo. Le dirà però che si informerà presto su cosa sia successo davvero. Intanto a casa di Li, Sheila chiederà di sapere dove la donna abbia seppellito il figlio mentre Taylor e Ridge verranno informati da Baker che Sheila è evasa. Hope, arrivata al club, scoprirà Eric e Donna insieme e affronterà la zia.

Anticipazioni Beautiful: Quinn crede che Eric abbia avuto un infarto

Carter sposerà Paris ma prima di procedere con i preparativi ha raggiunto Quinn per informarla di aver chiesto la mano della Buckingham e per chiudere con lei le cose in sospeso. La conversazione tra i due è stata interrotta dall’allarme scatenato dall’anello di Eric. La Fuller ha pensato che il marito abbia avuto un infarto e deciderà di chiamare Bridget per chiederle consigli. La Forrester la rincuorerà subito anche se rimarrà stupita del fatto che la donna stia controllando suo padre. Le dirà però anche che si accerterà il prima possibile di cosa sia successo, per escludere qualsiasi malessere. Quinn sarà più tranquilla ma purtroppo per lei, ignorerà cosa stia succedendo davvero.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è evasa e vuole sapere dove sia seppellito Finn

Baker informerà Taylor e Ridge che Sheila è evasa mentre la Carter si troverà a casa di Li, pronta a sapere la verità su suo figlio. La rossa ha capito che la dottoressa sta nascondendo qualcosa e vorrà sapere cosa. Vorrà soprattutto conoscere il luogo in cui è stato seppellito Finn, sicura che dietro alla morte del figlio, si nasconda qualche segreto. Li si troverà in difficoltà, soprattutto quando dalla stanza in cui è sdraiato il medico, arriverà un suono sospetto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope scopre Donna ed Eric insieme

Hope raggiungerà il club sia per riprendere e portare a casa Douglas sia per consegnare dei documenti a Eric. La ragazza arriverà nella stanza occupata dal Forrester, proprio quando lui e Donna saranno in intimità. La giovane rimarrà senza parole e quando la zia rimarrà da sola nella camera, uscirà allo scoperto e le chiederà di darle immediate spiegazioni ma soprattutto di smetterla di frequentare un uomo sposato. Donna la pregherà invece di non dire nulla a nessuno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.