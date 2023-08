Terra Amara Anticipazioni 25 agosto 2023: Demir scopre che Sevda ha ucciso Hunkar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 25 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Demir viene a sapere che le prove sono schiaccianti: è stata Sevda ad uccidere Hunkar...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 agosto, alle 14.10, durante i funerali di Hunkar, i gendarmi arrestano Sevda, proprio con l’accusa di aver ammazzato la nemica. La cantante viene portata in caserma, perché il procuratore deve interrogarla. Le prove che la inchiodano sono schiaccianti: nel corso di una perquisizione in casa sua, sono stati trovati i gioielli che indossava Hunkar il giorno dell'omicidio. Demir, che era accorso sul posto per provare a farla rilasciare, lo scopre e resta senza parole.

Tutta Cukurova piange Hunkar Yaman. La donna era amata dai più. Gli abitanti del paese la stimavano, e i dipendenti della tenuta le volevano un bene sincero. Di certo, però, nessuno sta soffrendo tanto quanto Demir e Fekeli, poiché nessuno la amava come loro due. Lo Yaman, per fortuna, può contare sul sostegno della moglie, Zuleyha, altrettanto addolorata, e persino su quello di Sevda. Quest'ultima si è presentata alla veglia funebre per stare accanto al ragazzo, e per la stessa ragione si è presentata ai funerali.

Nel bel mezzo del rito funebre, sono sopraggiunti - con grande stupore e sconcerto dei presenti - i gendarmi. Le autorità mettono le manette ai polsi di Sevda, e la portano via con loro con l'accusa di aver ucciso Hunkar. Le autorità conducono la cantante in caserma, perché il procuratore vuole farle delle domande. Durante l'interrogatorio, Sevda, sconvolta, non fa che dichiararsi innocente: nonostante non corresse buon sangue tra lei e la storica rivale in amore, questo non fa di lei un'assassina.

Il procuratore fa presente a Sevda che sono entrati in possesso di una prova schiacciante. Durante una perquisizione a casa sua, hanno trovato i gioielli che Hunkar indossava il giorno in cui è stata ammazzata. Pertanto, per loro non ci sono dubbi: è lei l'omicida. Intanto, Demir è accorso in caserma per far scagionare Sevda, certo che si tratti soltanto di uno spiacevole malinteso. Il giovane conosce bene l'artista, sa che non sarebbe capace di commettere un crimine del genere. Tuttavia, nel momento in cui apprende questa sconvolgente notizia, comincia a ricredersi...

