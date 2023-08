Beautiful, Terra Amara, La Promessa e My Home My Destiny Anticipazioni: Puntate di oggi 24 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 agosto 2023.

Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi e, per finire, alle 15.40 vivremo in una storia d'amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 agosto 2023 - Quinn rimarrà sola per poco alla Villa. Dopo aver informato Hope che Eric è al club, riceverà la visita di Carter, che vorrà chiudere le ultime questioni con lei e dirle di aver chiesto a Paris di sposarla. I due verranno interrotti dall’anello di Eric, che comincerà a suonare all’impazzata. Quinn penserà che il marito abbia un attacco di cuore. Intanto Taylor si metterà in contatto con Li. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 24 agosto 2023 - Sevda ha deciso di non lasciare solo lo Yaman in questo momento di profonda sofferenza. Pertanto, nonostante l'ostilità che c'è sempre stata tra lei e la defunta, ha deciso di presenziare sia alla veglia che ai funerali. Sevda spera di poter essere di conforto a quello che considera un figlio con la propria presenza, ed invece non farà che creare scompiglio. Infatti, nel bel mezzo del rito funebre, arrivano i gendarmi, i quali devono arrestarla e portarla in caserma: è accusata di aver ucciso Hunkar Yaman! Demir è sotto shock. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 24 agosto 2023 - Jana passerà all’attacco e comincerà a seminare biglietti anonimi e intimidatori per il Barone. Purtroppo il nobile accuserà Don Romulo e giurerà di vendicarsi di lui e stavolta di farlo fuori. La Guardia Civile preleva Salvador per interrogarlo e Lope deve confessare a Maria la verità sul suo fidanzato. Padre Camillo spronerà Manuel a confidarsi con lui e il giovane si farà sfuggire che il vero motivo per cui sta sposando Jimena è la bancarotta dei suoi genitori. Martina invece redarguirà Mauro per come si è comportato con Leonor e gli restituirà la medaglietta che l’uomo ha regalato alla cugina.Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 24 agosto 2023 - Müjgan non avrà freni. La sorella di Mehdi aggredirà Zeynep e l’accuserà di essere colpevole di tutto quello che è successo a suo fratello. La Goksu accuserà il colpo ma per fortuna potrà contare sull’appoggio di Cemile e di Zeliha. Intanto le condizioni di salute di Mehdi saranno sempre più preoccupanti; il ragazzo avrà bisogno di un’immediata trasfusione di sangue.Qui la trama completa di My Home My Destiny.

