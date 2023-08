La Promessa Anticipazioni 24 agosto 2023: Jana passa all'attacco contro il Barone

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 24 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana passerà all'attacco contro il Barone e comincerà a seminare biglietti minatori... poi ruberà una pistola.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 24 agosto 2023, alle ore 14.45, Jana passerà all’attacco e comincerà a seminare biglietti anonimi e intimidatori per il Barone. Purtroppo il nobile accuserà Don Romulo e giurerà di vendicarsi di lui e stavolta di farlo fuori. La Guardia Civile preleva Salvador per interrogarlo e Lope deve confessare a Maria la verità sul suo fidanzato. Padre Camillo spronerà Manuel a confidarsi con lui e il giovane si farà sfuggire che il vero motivo per cui sta sposando Jimena è la bancarotta dei suoi genitori. Martina invece redarguirà Mauro per come si è comportato con Leonor e gli restituirà la medaglietta che l’uomo ha regalato alla cugina.

Anticipazioni La Promessa: Jana passa all’attacco contro il Barone

Jana si è convinta che il Barone sia l’assassino di sua madre, dopo aver visto l’anello con il sigillo indosso al nobile. La ragazza ha deciso di scoprire la verità e di passare all’attacco. Comincerà quindi a seminare dei biglietti anonimi e minacciosi. Il padre di Cruz ne troverà uno all’interno di un libro e, furioso, darà la colpa a Don Romulo. Dopo averne trovato un secondo, passerà alle maniere forti e dirà al maggiordomo di guardarsi le spalle… lo farà uccidere. Jana, ormai consapevole di dover fare di più, prenderà una pistola, pronta a fare fuori il suo nemico.

La Promessa Anticipazioni: Maria scopre il segreto di Salvador

Candela e Simona hanno scoperto cosa nasconde Salvador ma anche Maria sarà informata di quello che ha combinato il suo fidanzato. La ragazza lo capirà dopo che il cameriere sarà prelevato dalla Guardia Civile, per essere interrogato. Lope le spiegherà tutto e poi, insieme a lei, chiederà a Don Romulo di raggiungere la caserma e di mettere una buona parola per il ragazzo. Riuscirà il maggiordomo a salvare il domestico?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel rivela a Padre Camillo la verità sul suo matrimonio

Padre Camillo ha scoperto gli inganni di Cruz e Don Alonso ma vuole avere la certezza che le parole di Petra corrispondano a verità. Andrà così direttamente alla fonte. Spingerà Manuel a rivelargli cosa lo turba e il ragazzo gli confesserà di dover sposare Jimena – e di non esserne poi così felice – per via della bancarotta dei suoi genitori. Intanto Teresa chiederà al Barone se l’offerta di lavoro è ancora valida mentre Martina affronterà Mauro e lo sgriderà per come si è comportato con la cugina. Furiosa, gli restituirà la medaglietta che il ragazzo aveva regalato a Leonor.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.