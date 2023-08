Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Carter raggiungerà Quinn per rivelarle di aver chiesto a Paris di sposarlo ma qualcosa interromperà la loro conversazione...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 24 agosto 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Quinn rimarrà sola per poco alla Villa. Dopo aver informato Hope che Eric è al club, riceverà la visita di Carter, che vorrà chiudere le ultime questioni con lei e dirle di aver chiesto a Paris di sposarla. I due verranno interrotti dall’anello di Eric, che comincerà a suonare all’impazzata. Quinn penserà che il marito abbia un attacco di cuore. Intanto Taylor si metterà in contatto con Li.

Anticipazioni Beautiful: Carter torna da Quinn per chiudere completamento con lei

Quinn ha cercato di riconquistare Eric ma si è trovata un’altra volta da sola a casa. La Fuller ha informato Hope che il marito - che la ragazza cerca per consegnargli dei documenti - è andato al club. La donna è molto delusa dall’atteggiamento del marito e vorrebbe risolvere il loro problema, il prima possibile. I suoi pensieri saranno interrotti dall’arrivo di Carter, tornato a parlarle per chiudere le ultime questioni con lei e per rivelarle di aver chiesto a Paris di sposarlo.

Beautiful Anticipazioni: Quinn allarmata. Eric ha un attacco di cuore?

Carter giungerà a casa di Quinn con l’intenzione di rivelarle di aver chiesto a Paris di sposarlo e di voler convolare a nozze con lui, il prima possibile. Quinn sarà un’altra volta delusa e stavolta dal Walton, che non vorrebbe si sacrificasse per lei. I due riprenderanno la loro conversazione, lasciata in sospeso alla Forrester Creations ma verranno interrotti dall’allarme proveniente dall’anello di Eric, che metterà in allerta la Fuller e le farà credere che il marito possa avere un infarto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric impegnato in una lotta con i cuscini con Donna

In realtà Eric non sarà per nulla in pericolo di vita ma sarà impegnato in una lotta con i cuscini con Donna. Il Forrester non potrebbe essere più felice. Intanto Taylor si metterà in contatto con Li, per chiederle di poter avere le ceneri di Finn, per dare a Steffy l’opportunità di salutare per l’ultima volta suo marito. La donna non intenderà ascoltarla e dopo aver chiuso la chiamata, tornerà al capezzale del figlio. Il suono del campanello la costringerà ad alzarsi e ad andare ad aprire. Alla porta ci sarà Sheila, appena evasa di prigione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.