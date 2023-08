My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 24 agosto 2023: Mujgan aggredisce Zeynep. E' tutta colpa sua!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 24 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Müjgan se la prende con Zeynep. La Karaca aggredisce la cognata senza pietà.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda il 24 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Müjgan non avrà freni. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la sorella di Mehdi aggredirà Zeynep e l’accuserà di essere colpevole di tutto quello che è successo a suo fratello. La Goksu accuserà il colpo ma per fortuna potrà contare sull’appoggio di Cemile e di Zeliha. Intanto le condizioni di salute di Mehdi saranno sempre più preoccupanti; il ragazzo avrà bisogno di un’immediata trasfusione di sangue.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi ha bisogno di una trasfusione

Mehdi è stato accoltellato e sono ore molto complesse e preoccupanti. Il Karaca ha perso molto sangue e ora ha bisogno di una trasfusione, immediata. Zeynep sarà disperata e non saprà a chi chiedere quando i medici sproneranno lei e Müjgan a trovare dei donatori. La Goksu si troverà in grande difficoltà soprattutto perché la cognata non perderà occasione di aggredirla davanti a tutti.

My Home My Destiny Anticipazioni: Müjgan aggredisce Zeynep

Zeynep si troverà in grande difficoltà. La ragazza non solo sarà preoccupata per Mehdi ma anche per Müjgan. La Karaca non perderà occasione per aggredire la cognata e per accusarla di essere la vera e sola responsabile di tutto quello che è successo. La povera Zeynep non riuscirà a proteggersi dalle sue urla e starà molto male. Per sua fortuna, Cemile sarà accanto a lei, per dimostrarle il suo affetto.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Cemile consola Zeynep

Zeynep sarà molto triste per quello che Müjgan le dirà. Cemile correrà in suo soccorso e vorrà starle vicino in questo momento così drammatico. La ragazza le confermerà di essere dalla sua parte e di capire che le sue intenzioni sono buone. Zeynep gliene sarà grata mentre Müjgan e sua madre avranno un lungo confronto, in cui parleranno del loro tragico passato.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.