Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 17 novembre 2022

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 17 novembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 novembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 novembre 2022 - Ridge affronterà Eric alla Forrester Creations, determinato a scoprire che cosa abbia spinto il padre a concedere a Quinn una seconda opportunità. Lo stilista vorrebbe che il suo papà tornasse a dichiarare guerra alla Fuller e che non si lasciasse ingannare dal suo fascino. Eric sarà però più che determinato a far capire al figlio e a Brooke – che sopraggiungerà poco dopo – che la sua decisione è ben ponderata e che ha tutto sotto controllo... Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 novembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 17 novembre 2022 - a Cukurova c'è una nuova arrivata. Si tratta di una pediatra, Mujgan, la quale è giunta in paese per occuparsi dei bambini che vivono nelle baracche, chiaramente in pessime condizioni. Mujgan, infatti, si sta dedicando anima e corpo alla distribuzione del vaccino contro la poliomielite. Inoltre, anticipazioni rivelano che, ben presto, la dottoressa attirerà l'attenzione di qualcuno... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 17 novembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 17 novembre 2022 - l'idillio tra Julia e Sergio continua nonostante la presenza invadente e costante di Diana. La donna sembra proprio non lasciar fiato ai due piccioncini che, già provati dalla grave e difficile situazione economica, rischiano nuovamente di capitolare. La coppia però ben consapevole del pericolo, si impegna a cercare la massima sintonia nel rispetto delle scelte reciproche. Cercano dunque di condividere tutto, eppure c'è qualcosa di molto intimo di cui Julia non riesce proprio a rendere partecipe Sergio: il diario di Carmen. Nonostante l'insistenza del ragazzo, lei è decisa a non raccontare nulla... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

