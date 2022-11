Terra Amara Anticipazioni 17 novembre 2022: Benvenuta Mujgan! Chi è la nuova arrivata?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 17 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Yilmaz si prende gioco di Demir. Nel mentre, a Cukurova arriva Mujgan... e Gaffur ha dei dubbi su di lei.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 novembre 2022, alle 14.10, Yilmaz fa recapitare un pacco a sorpresa a Demir. Intanto, in paese è appena giunta la dottoressa Mujgan, la quale vuole aiutare i bambini delle baracche. Gaffur, però, non si fida per niente di lei, e ne parla con Hunkar...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz sbeffeggia Demir!

All'asta benefica organizzata da Hunkar, alla fine, Yilmaz ha avuto la meglio su Demir. L'ex meccanico ha fatto un'offerta esorbitante per accaparrarsi il cuscino ricamato a mano da Zuleyha, mentre il marito di quest'ultima si è visto costretto a ritirarsi: la madre lo ha fermato, per non far insospettire gli altri invitati. Così, l'Akkaya si è aggiudicato l'oggetto del desiderio, scatenando l'ira funesta dello Yaman. Ora, però, il signore riceve un pacco a sorpresa: all'interno c'è il suddetto cuscino, ed è stato proprio il rivale in amore ad inviarglielo.

Arriva la bella Mujgan, nelle Anticipazioni del 17 novembre 2022 di Terra Amara

A Cukurova c'è una nuova arrivata. Si tratta di una pediatra, Mujgan, la quale è giunta in paese per occuparsi dei bambini che vivono nelle baracche, chiaramente in pessime condizioni. Mujgan, infatti, si sta dedicando anima e corpo alla distribuzione del vaccino contro la poliomielite. Inoltre, anticipazioni rivelano che, ben presto, la dottoressa attirerà l'attenzione di qualcuno...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur ha dei sospetti...

Gaffur, non appena è venuto a sapere che tale Mujgan è arrivata a Cukurova, ha iniziato a porsi qualche domanda. Il capomastro dubita di lei, convinto che, dietro il suo ingresso in scena, ci sia in realtà Yilmaz. Gaffur, allarmato, corre da Hunkar per esporle la sua tesi; quest'ultima, però, non sembra dargli alcun credito. Hunkar lo rassicura, si sta sbagliando. Chiusa la questione, la signora affida al fratello di Gulten un compito...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.