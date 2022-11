Beautiful Anticipazioni 17 novembre 2022: Ridge mette Eric in difficoltà. Vuole tutta la verità su Quinn!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Ridge vuole scoprire perché suo padre abbia permesso a Quinn di tornare a casa poi tenta di capire perché Eric non sia felice di riavere sua moglie accanto a lui.

Ridge non sopporta che Quinn sia tornata a casa. Nella puntata di Beautiful in onda il 17 novembre 2022 alle ore 13.45 su Canale5, vedremo il Forrester affrontare suo padre e chiedergli una spiegazione sulla sua decisione di riaccogliere la moglie tra le sue braccia. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Ridge affronterà Eric alla Forrester Creations, determinato a scoprire cosa abbia spinto il padre a concedere a Quinn una seconda opportunità. Lo stilista vorrebbe che il suo papà tornasse a dichiarare guerra alla Fuller e che non si lasciasse ingannare dal suo fascino. Eric sarà però più che determinato a far capire al figlio e a Brooke – che sopraggiungerà poco dopo – che la sua decisione è ben ponderata e che ha tutto sotto controllo.

Ridge preoccupato per Eric: ecco le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 novembre 2022

Eric ha sconvolto Quinn con la decisione di non procedere più con il divorzio. Il Forrester ha deciso di concedere alla moglie una seconda opportunità ma questo non ha riscosso nessuna approvazione da parte di Ridge e Brooke. I due, dopo quanto successo con Shauna, non si fidano più della Fuller. Non che tra loro sia corso mai buon sangue ma le cose sono decisamente degenerate a causa del subdolo piano della madre di Wyatt e della sua amica. Per questo quando Ridge e sua moglie hanno scoperto della decisione di Eric di non procedere più alla separazione, in loro si è fatto largo il pensiero che Quinn stia macchinando altri malefici piani. Ma la situazione non è così semplice come credono. Questa volta la signora Forrester non c'entra nulla e molto presto nelle puntate di Beautiful il suo figliastro scoprirà che a tessere le fila di un “complotto” è il suo adorato papà.

Anticipazioni Beautiful Puntata 17 novembre 2022: Ridge vuole spiegazioni da Eric

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 17 novembre 2022, Ridge affronterà suo padre. Lo stilista non ha per nulla apprezzato che Eric abbia concesso alla moglie un'altra opportunità, strappando i documenti - ormai pronti - del divorzio. Il problema è che Ridge non si fida per nulla di Quinn - non si è mai fidato - ed è sicuro che la donna, prima o poi, faccia di nuovo soffrire il suo amato papà. Chiederà spiegazioni al suo papà, preoccupato per lui, ed Eric gli risponderà di non aver dimenticato il tradimento con Carter ma di aver deciso, dopo il ritorno di Sheila, che fosse giusto concederle una seconda opportunità. Ma non farà alcuna menzione ai problemi sessuali che sta cercando di risolvere.

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Carter cedono ma Ridge no...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che molto presto le cose degenereranno. Quinn e Carter cederanno alla passione e decideranno di andare a letto insieme per accontentare la richiesta di Eric. Ma mentre i due torneranno a essere amanti, Ridge inizierà a indagare su cosa sia successo a suo padre e su cosa lo abbia spinto a lasciare che la sua consorte tornasse a casa. E lo stilista, insieme a Brooke, scoprirà che la sua matrigna non passerà le sere insieme a suo marito e comincerà a passare sempre più tempo lontano da lui. Questa situazione lo farà insospettire e vedremo molto presto come avrà intenzione di agire.

