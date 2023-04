Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 13 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 13 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 aprile 2023 - Ridge e Grace saranno spietati. Il Forrester affrontare faccia a faccia Deacon, per ribadirgli di stare lontano da Brooke mentre la madre di Paris intimerà a Carter di farsi immediatamente da parte con la figlia e di lasciare che la ragazza ritorni con Zende. Grace rincarerà la dose minacciando il Walton di raccontare ai Forrester tutto quello che ha combinato e di farlo cacciare, una volta per tutte, dall'azienda. Intanto Thomas comincerà a raccontare a Steffy quanto rivelato da Douglas. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 aprile 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 13 aprile 2023 - Fekeli chiede all'amata di sposarlo davanti al cospetto di tutti i presenti, marito di Zuleyha compreso. Lo Yaman perde il controllo, ed arriva a minacciare l'uomo ed il figlioccio. Soltanto l'intervento di Sabahattin evita che finisca in tragedia. Dopodiché, il primario confessa a Mujgan di essere piuttosto turbato, ma non per la scena a cui ha appena assistito: ha deciso di andare via per sempre. La dottoressa, sconvolta, gli rivela che il divorzio è stato ratificato, e gli chiede di non lasciarla sola. Intanto, il signore di Cukurova è tornato alla tenuta. Demir, non si è per niente acquietato, anzi: in un impeto di rabbia, dà fuoco agli oggetti di Hunkar, un gesto estremo che simboleggia la sua intenzione di cancellare la madre dalla sua vita. E, tra l'altro, il giovane è pronto a fare di peggio...Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 11 al 16 aprile 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 13 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 13 aprile​ 2023 - Victor deciso a non lasciare sua madre sola nella mani del padre, accetta di costituirsi e anche di mantenere il segreto di Ventura ma a patto che questi si impegni a farlo uscire di galera quanto prima. La notizia intanto, trapela lasciando la Colonia sconvolta. L'arresto è un evento che tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 11 al 14 aprile 2023.