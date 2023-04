Un Altro Domani Anticipazioni dall'11 al 14 aprile 2023: Sergio vuole distruggere Julia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dall'11 al 14 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Martedì 11 aprile 2023

Carmen decide di affrontare Francisco, e finalmente trova il coraggio di chiedergli del denaro in prestito. La giovane consegna i soldi a Kiros, il quale a sua volta li consegna al trafficante Ernesto. Ora tutto è pronto per la fuga di Victor, senza incrociare la Guardia Coloniale né gli scagnozzi di Ventura: cartine, itinerari e documenti falsi.

Puntata in onda Mercoledì 12 aprile 2023

A Robledillo, la tensione è alle stelle. Julia ha un incontro con la titolare di un importante showroom, ma Sergio è pronto a sabotare ogni sua iniziativa. Intanto, Tirso ed Olga credono di aver trovato il modo per far sì che Erik non venga denunciato per aver distrutto il prezioso giradischi di Mario. Tuttavia, il giovane dovrebbe accettare i termini dell'accordo.

Puntata in onda Giovedì 13 aprile 2023

A Rio Muni, tutto è pronto per la fuga di Victor. Carmen ed Ines vanno a trovarlo nella capanna per salutarlo, quando il ragazzo si rende conto che la madre ha degli strani segni sui polsi. Così, il Velez De Guevara junior decide di restare, e di costituirsi. Manterrà il segreto di Ventura, a patto che quest'ultimo s'impegni a farlo uscire di prigione il prima possibile.

Puntata in onda Venerdì 14 aprile 2023

Angel sta continuando ad indagare per capire una volta per tutto che cosa è accaduto alla Notte dei libri. Nel frattempo, Ines sta interrogando una ad una le domestiche di Francisco e Patricia.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.